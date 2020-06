Hannover

Nach Angaben des Gesundheitsamts der Region Hannover haben sich zwei Bewohner zweier verschiedener Flüchtlingsunterkünfte mit dem Coronavirus infiziert. Daraufhin ordnete das Amt Massentests aller Bewohner an, die noch am Montag stattfanden. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Um welche Unterkünfte es sich handelt, teilt die Region nicht mit.

Erst am vergangenen Freitag hatte das Gesundheitsamt angekündigt, künftig strenger auf Infektionen reagieren zu wollen. Waren bis dato sogenannte K1-Kontaktpersonen lediglich in eine zweiwöchige Quarantäne beordert und nur beim Auftauchen von Krankheitssymptomen auf das Virus getestet worden, sollen sie nun sämtlich Corona-Tests unterzogen werden. K1-Kontaktpersonen sind solche, die den Mindestabstand von zwei Metern zu Infizierten mindestens 15 Minuten lang unterschritten haben. In den Flüchtlingsunterkünften geht die Region nun sicherheitshalber noch weiter und testet alle Bewohner der beiden Einrichtungen.

Anzeige

Derweil ist die Zahl der Infizierten beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen weiter gestiegen. Am Montag zählte die Statistik der Region elf weitere Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl nun bei 117.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von red