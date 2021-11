Hannover

Sie läuft wieder, die pandemische Notfallmaschinerie: 3G am Arbeitsplatz und in der Stadtbahn, 2G im Theater und im Fußballstadion, stellenweise abgesagte Weihnachtsmärkte, je nach Örtlichkeit und gerade aktuell geltendem Pandemieparameter. Und sogar der Einstieg in die Impfpflicht kommt, zunächst einmal beschränkt auf die Pflegeberufe. Die Bundesrepublik haut mal wieder die Bremse rein. Und dann?

Entweder, es wird nach einiger Zeit etwas bringen. In dem Fall wird darüber Klage geführt werden, warum all das schon wieder notwendig werden musste und man nicht besser vorbereitet war. Oder es wird nichts bringen. Dann wird man Zögerlichkeit bemängeln und noch mehr Maßnahmen beschließen. Solange, bis die Kurven wieder fallen. Für eine Weile.

Die Stimmung im Land ist schlecht

Man kann es nicht anders sagen: Es ist Mitte November, und die Stimmung ist schlecht in Deutschland. Dabei hatten die Menschen im Lande dem Corona-Stresstest eine Zeit lang bemerkenswert gut standgehalten. Waren zu Hause geblieben, hatten von den Balkonen geklatscht und sich gegenseitig ihrer Solidarität versichert. Das ist vorbei.

Stattdessen wächst bei vielen der Frust, auch, weil der mutmaßlich alles entscheidende Schuss gegen das Virus nicht so gesessen hat, wie erhofft: die Impfungen. Denn statt die Pandemie wie geplant zu den Akten legen zu können, dämmert uns in ihrem zweiten Herbst, dass sie nicht so schnell verschwinden wird. Das wiederum wirft die Frage auf: Müssen wir alles, was das Leben lebenswert macht – Gemeinschaft, Urlaub, Sport, Kultur – künftig in den Sommermonaten erledigen?

Ein neuer Riss – auch ohne Impfpflicht

Besonders schmerzhaft wird diese Situation dadurch, dass sie vermutlich hätte vermieden werden können, hätten sich nur all jene impfen lassen, die die Möglichkeit dazu hatten. Das wäre zumindest einen Versuch wert gewesen. Aber weil ein gutes Drittel der Erwachsenen dabei nicht mitmachen will, läuft ein neuer Riss durch das Land. Neben den bekannten zwischen Alt und Jung, Stadt und Land, Arm und Reich hat sich nun der zwischen Geimpften und Ungeimpften aufgetan. Er läuft quer durch Schulklassen und Büros, Sportmannschaften und Gesangsvereine, Ost und West, Nord und Süd. Man kann aus allen möglichen Gründen gegen eine Impfpflicht sein. Aber das Argument, ein solches Gesetz würde die Gesellschaft spalten, sollte bitte niemand mehr bemühen. Dazu braucht es keine Impfpflicht mehr.

Das Leben mit der Pandemie ist ein bisschen wie die Fahrt in einem Rettungsboot. Zu Beginn sind alle froh, es hineingeschafft und ein paar Notrationen dabei zu haben. Irgendwann aber kommt der Hunger, und eng wird es auch. Da wäre es umso wichtiger, dass alle in eine Richtung rudern, wenn Land in Sicht kommt. Ob wir den Weg gemeinsam noch finden?

Von Felix Harbart