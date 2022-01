Hannover

Am Freitag haben die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. In die Hand, ganz analog. Obwohl nämlich die Inzidenzen vielerorts in Deutschland mittlerweile über der 1000er-Marke liegen, halten fast alle Länder am Präsenzunterricht fest. Das ist auch gut so.

Schulen sind sicher? Das ist nicht wahr

Was nicht gut ist, ist die Begründung, die Kultusministerinnen und -minister landauf, landab dazu präsentieren: Dass nämlich Schulen keine Treiber der Pandemie und im Übrigen absolut sicher seien. Beides ist nicht wahr.

Wahr ist stattdessen, dass die Politik in Deutschland vor einer zynischen Wahl steht: Entweder, sie schickt die Schülerinnen und Schüler wieder ins sogenannte Distanzlernen – oder sie setzt sie in den Schulen der Gefahr aus, sich mit der Omikron-Variante des Virus zu infizieren. Es ist die Wahl zwischen zwei Übeln. Die Frage ist nur: Welches ist das größere?

Nicht in die Schule zu dürfen macht Kinder krank

Vor den Folgen des Distanzlernens warnen Fachleute seit zwei Jahren, und immer mehr zeigt sich, wie sehr sie recht haben: Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Jugendlichen, die wegen Depressionen, Magersucht, Psychosen oder Angststörungen auf der Suche nach einem Therapieplatz sind, gegenüber dem Vorjahr noch einmal verdoppelt. Kinderpsychologen führen das auf die lange Zeit der Kontaktbeschränkungen zurück. Nicht in die Schule gehen zu können macht Kinder krank, und das in großer Zahl. So viel haben wir inzwischen gelernt.

Im Vergleich dazu, so sieht es derzeit aus, ist die Gefahr durch eine Omikron-Infektion für Kinder und Jugendliche zumindest kleiner. Schwere Verläufe oder lang anhaltende Beschwerden seien äußerst selten, sagen Virologen und Kinderärzte. Klar ist dabei aber auch: Es gibt sie.

Hätten Luftfilter das Problem gelöst?

Aber hätte man die Schulen nicht sicherer machen können, als sie jetzt sind – durch Luftfilter etwa? Ja, hätte man vermutlich. Und dass das kaum geschehen ist, müssen Bund und Länder sich auch nach wie vor ankreiden lassen. Ob aber diese Geräte aus Schulen sichere Orte gemacht hätten? Das mag angesichts der Wucht der Omikron-Welle kaum noch jemand glauben. Es bleibt die bittere Erkenntnis: Außer Masken und offenen Fenstern haben die Schulen dem Virus nichts entgegenzusetzen.

Wenn also die Politik aufrichtig mit den Schülern, Eltern und Lehrkräften wäre, müsste sie sagen: „Wir sitzen in der Zwickmühle, haben uns aber dafür entschieden, euch mit dem Schulbesuch dem Risiko einer Corona-Infektion auszusetzen. Das ist nicht gut. Aber die Schulen zu schließen wäre noch gefährlicher.“

Eltern, Lehrkräfte und Kinder fühlen sich für dumm verkauft

Das wäre ehrlich, und es wäre schmerzhaft. Darum tut es niemand – und darum fühlen sich Kinder, Eltern und Lehrkräfte für dumm verkauft. Man kann sie verstehen.

Von Felix Harbart