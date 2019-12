Hannover

Wenn Angebote im Internet nichts kosten, sind in der Regel die Kunden selbst das Produkt: Sie bezahlen die scheinbar gratis erbrachte Gegenleistung mit ihren Daten. Nicht nur Branchenriesen wie Google und Facebook kommen auf diese Weise an ihr Geld – auch Portale, die Preise und Dienstleistungen vergleichen, leben neben Provisionen von der Auskunftsfreude ihrer Klientel. Dass solche Datens(ch)ätze auch Kriminelle anlocken, kann deshalb nicht überraschen – alarmierend ist hingegen, wie unzureichend viele Unternehmen auf solche Übergriffe vorbereitet sind.

Eine Ursache dafür könnte das verschwommene Feindbild sein. Selbst Experten wissen oft nicht, wer hinter den Cyberattacken steckt. Sicher ist nur, dass die Angriffe immer professioneller werden – Kriminelle arbeiten inzwischen mit Werkzeugen, die denen staatlicher Akteure aus diversen Geheimdiensten in nichts nachstehen. Hinzu kommt, dass auch in dieser Schattenwirtschaft das Prinzip der Arbeitsteilung gilt: Selbst technisch nicht ganz so bewanderte Hacker können an das nötige Know-how kommen – das nötige Kleingeld vorausgesetzt.

Dennoch hat jede dritte Firma in Deutschland keinen Plan, wie sie auf solche Angriffe reagieren soll. Und selbst wenn ein Notfallszenario existiert, kennen viele Mitarbeiter die Abläufe nicht, weil sie nicht oder nur selten geprobt werden. Immerhin ist das Bewusstsein dafür gestiegen, dass Unternehmen mit den Daten ihrer Kunden und anderen Geschäftsgeheimnissen viel zu verlieren haben: Rund ein Drittel hat mittlerweile eine entsprechende Versicherung abgeschlossen.

Von Jens Heitmann