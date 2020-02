Hannover

Dieter Zetsche dürfte dankbar sein, dass er am heutigen Dienstag als Vorsitzender des Aufsichtsrats die Hauptversammlung der Tui in Hannover lenken darf – und nicht mehr als Vorstandschef für die Bilanzzahlen von Daimler geradestehen muss, die sein Nachfolger zeitgleich in Stuttgart präsentieren wird. Auch beim Reisekonzern in Hannover sahen die Zahlen schon einmal deutlich besser aus als heute, doch im Vergleich zum Autohersteller im Schwäbischen hält sich die Enttäuschung der Tui-Anteilseigner noch in engen Grenzen.

Seit der frühere Entwicklungsvorstand Ola Källenius im Mai 2019 das Erbe von Zetsche als Daimler-Chef angetreten hat, reißen die schlechten Nachrichten nicht mehr ab: Gleich dreimal musste der neue Mann an der Spitze die Geschäftsaussichten nach unten korrigieren, insbesondere die Kernmarke Mercedes schwächelt erheblich. Der Gewinn des Konzerns ist 2019 noch einmal stark gesunken, nachdem das Ergebnis bereits 2018 um fast 30 Prozent eingebrochen war. An der Börse hat sich der Wert des Unternehmens in fünf Jahren mehr als halbiert.

Angesichts der langen Zyklen im Automobilgeschäft lässt sich die Verantwortung dafür nicht allein Källenius zuschieben. Zetsche hat den Konzern in den 13 Jahren seiner Regentschaft erst aus einer tiefen Krise geführt – gegen Ende aber ließ er die Zügel erkennbar schleifen. Weder die aktuelle Modellpalette, noch der zögerliche Einstieg in die Elektromobilität sind geeignet, den Anspruch des Gründervaters Gottlieb Daimler einzulösen, den das Management trotzdem ungeniert propagiert: „Das Beste oder nichts“.

Von Jens Heitmann