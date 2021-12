Hannover

Im Staatstheater Hannover hatte jüngst das Stück „Anatomy of a Suicide“ Premiere. Auf der Internetseite des Theaters ist dazu zu lesen, die Inszenierung zeige „Figuren mit Suizidgedanken, Depressionen und Suchterkrankungen“. Bei manchen Menschen, heißt es weiter, könnten diese Themen „negative Reaktionen auslösen“.

Einen solchen Hinweis nennt man Triggerwarnung. Der Begriff Trigger – englisch für Auslöser – stammt, jedenfalls in diesem Zusammenhang, aus der Traumatherapie. Er steht dafür, dass beispielsweise eine Vergewaltigung in einem Kinofilm bei einer Zuschauerin, die tatsächlich vergewaltigt worden ist, ein neuerliches Trauma auslösen kann. Triggerwarnungen werden aber inzwischen zunehmend inflationär gebraucht für alles, was irgendwem irgendwie unliebsam sein könnte: Gewalt, Sex, Rassismus, Krankheit, Tod et cetera.

Doch warum muss flächendeckend vor solchen Themen gewarnt werden? Ist das notwendige Rücksichtnahme? Oder sind wir nicht mehr erwachsen genug, um mit derartigen Inhalten umzugehen?

Wachsende Aggressivität

Zumindest in der westlichen Hemisphäre ist seit einiger Zeit ein stärkerer Drang zu beobachten, tatsächlich oder angeblich unterdrückte Gruppen vor Diskriminierung und Verletzung zu bewahren. Das ist schön – geht aber, wie die Philosophin Svenja Flaspöhler in ihrem Buch „Sensibel“ beschreibt, mit einer wachsenden Aggressivität gegenüber all jenen einher, die diese Ansinnen nicht oder nur teilweise übernehmen. Oder von denen man auch nur vermutet, dass sie es nicht tun: Der Asta der Leibniz-Uni Hannover lehnte, ohne auch nur einmal mit dem Mann gesprochen zu haben, einen Polizisten als Dozenten ab, weil die Institution Polizei durch „strukturellen Machtmissbrauch“ geprägt sei.

Die Welt ist nicht schwarz-weiß, aber auch nicht immer bunt: Szene aus „Anatomy of a Suicide“ am Schauspiel Hannover. Quelle: Kerstin Schomburg

Im Namen des Guten entsteht etwas Ungutes, nämlich ein Freund-Feind-Schema. Wo kommt das her? Dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, sollten wir als Kinder und im Laufe des Erwachsenwerdens lernen. Aber wir müssen auch die Gelegenheit bekommen, es zu lernen. Und da gebricht es schon ganz simpel daran, dass Kindern heute keine Märchen mehr vorgelesen werden. Oder die falschen.

Kinder brauchen Märchen

Ursprünglich wurden Märchen abends allüberall in den Wohnstuben erzählt. Das ging mit dem Fernsehen verloren. Märchen scheinen zudem oft grausam zu sein, deswegen verzichten heute viele Eltern auf sie oder nutzen Märchenbücher, die von jeglicher Gewalt gesäubert wurden. Der amerikanische Psychologe Bruno Bettelheim hat aber schon 1976 in seinem Buch „Kinder brauchen Märchen“ dargelegt, dass in unserem Unbewussten immer auch Gewalttätigkeit steckt. Um damit umgehen zu können – Gewalt etwa anzuwenden, wenn man sich verteidigen muss, aber sie nicht zu nutzen, um sich Vorteile zu verschaffen – braucht es seelische Kriterien.

Triggerwarnungen gibt es im Schauspiel immer wieder – ebenso wie zuweilen kindliches Spiel. Szene aus „Frankenstein oder Eine Frischzellenkur“ im Ballhof. Quelle: Katrin Ribbe

Solche Kriterien entwickeln Kinder, wenn ihnen Märchen vorgelesen werden. Durch Sprache und Duktus der Märchen wird die Gewalttat im Text in den Seelen der Kinder zu einer Metapher des Bösen, das vernichtet wird, damit das Gute siegt. Kinder lernen aus grausamen Märchen. Wenn sie das nicht können, fehlt ihnen später etwas.

Zugleich hat vor einigen Jahrzehnten ein Trend zur Überbehütung von Kindern eingesetzt: Sie werden von morgens bis abends beaufsichtigt und gehätschelt. Inzwischen kumuliert diese Tendenz im Phänomen der Elterntaxis und darin, dass manche Eltern GPS-Tracker einsetzen, mit denen sie ihre Kinder überwachen.

Im Ergebnis werden Leute herangezogen, die kaum noch die Chance haben, selbstständig zu werden. Es ist aber nicht in erster Linie Aufgabe der Eltern, ihre Kinder vor schwierigen Situationen zu bewahren. Es ist ihre Aufgabe, ihnen die Bewältigung solcher Situationen beizubringen.

Training auch für Geist und Seele

Als die Menschen noch in der Natur gearbeitet haben, haben sie sich dabei oft kleine Verletzungen zugezogen. Das führte dazu, dass das Immunsystem immerfort angeregt wurde. Heute sorgen überängstliche Eltern dafür, dass ihre Kinder mit keinem Bazillus in Berührung kommen, weswegen übrigens die Zahl der Allergiefälle dramatisch angestiegen ist.

Was aber für den Körper gilt, gilt auch für den Geist und die Seele: Training ist unabdingbar.

Ausschließlich Sofa und Netflix ist nicht gut für den Verstand. Das Umschiffen jedes negativen Gefühls führt dazu, dass wir keine Resilienz entwickeln können. Dass man an seinen Aufgaben wächst, ist nicht bloß ein Spruch, sondern eine Tatsache, und nicht allein eine kognitive: Wenn ein Mensch mit einer Krise durch Trennung, Tod oder schwere Krankheit konfrontiert wird – Brüche im Leben, die unausweichlich sind –, dann mag es schwer sein, das zu überstehen. Aber man ist reifer geworden, wenn man es überstanden hat.

Reife wiederum ist nötig, um adäquat auf Belastungen zu reagieren. Jeder Psychologe weiß: Wenn ich mich beispielsweise über eine Gewaltdarstellung so sehr aufrege, dass ich sie keinesfalls sehen möchte, dann hat das Thema Gewalt etwas mit mir selbst zu tun. Und ich werde es nicht los, indem ich es umgehe. Sondern nur, wenn ich mich damit auseinandersetze.

Im Trotzalter steckengeblieben

Ein Problem anzugehen entspricht einer erwachsenen Haltung. Mittlerweile kann man allerdings den Eindruck bekommen, dass immer mehr Menschen gar nicht erwachsen werden wollen – oder nicht mehr wissen, was das ist. Prominentestes Beispiel dafür ist der US-amerikanische Ex-Präsident Donald Trump, dessen Verhalten stark an das eines im Trotzalter steckengebliebenen Kindes erinnert. Und er hat dennoch (oder deswegen?) immer noch mehr als 70 Millionen Anhänger.

„Inziviles Verhalten“ – aber 70 Millionen Anhänger: Der frühere US-Präsident Donald Trump. Quelle: Evan Vucci/AP (Archiv)

Trumps Regierungsmedium war Twitter. Die sogenannten sozialen Medien sind, wie wir inzwischen wissen, oft von Aggressionen geprägt. Die Münchener Medienforscherin Anna Sophie Kümpel hat vor zwei Jahren konstatiert, dass in Online-Diskussionen „die Konfrontation mit Hass, Beleidigungen und Pöbeleien mehr Regel denn Ausnahme zu sein scheint“. Die Wissenschaftlerin nennt das „inziviles Verhalten“.

Mit Widersprüchen umgehen können

Zum zivilen Verhalten gehören Selbstbeherrschung und die Fähigkeit, mit den unvermeidbaren Widersprüchen des Alltags und mit gegenteiligen Auffassungen umgehen zu können. Menschen, die sich durch die Algorithmen von Facebook & Co. immer nur in einer Blase bewegen, in der ihnen ständig ihre Meinung bestätigt wird, erwarten offenbar irgendwann, dass die ganze Welt denkt wie sie. Und sie ertragen es nicht, wenn sie erleben, dass dem nicht so ist (was man auch ziemlich gut an den Corona-Leugnern beobachten kann). Die französische Feministin Caroline Fourest, eine Linke, spricht von der „Generation beleidigt“. Sie wurde für diese Diagnose in französischen Universitäten von Linken niedergebrüllt.

Probleme verschwinden nicht, wenn man sie ausblendet. Wer so etwas tut, verhält sich wie die Kinder, die die Hände vor die Augen halten und denken, sie wären nicht mehr zu sehen. Aber das Negative, das wir vermeiden wollen, kommt durch die Hintertür immer wieder rein. Einfach deswegen, weil es keine ausschließlich positive Welt gibt.

Von Bert Strebe