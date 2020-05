Hannover

Als Profiteur der Pandemie haben die Deutsche Telekom neuerdings immer mehr Aktienanalysten auf dem Zettel. Während zu Beginn der Corona-Krise vor allem Essens- und Zutatenlieferanten wie Delivery Hero oder Hellofresh als größte Gewinner gehandelt wurden, geraten allmählich auch wieder Unternehmen in den Blick, deren Image irgendwo zwischen bieder und langweilig angesiedelt ist. Den Netzbetreibern haftet es zu Unrecht an: Ihre solide Dienstleistung macht die vielerorts ausgerufenen Digitalisierungsoffensiven erst möglich.

Dass es insbesondere der Telekom lange an Wertschätzung gefehlt hat, hängt auch mit ihrer Geschichte zusammen. Der steile Anstieg des Kurses nach dem Börsengang vor fast einem Vierteljahrhundert und der spektakuläre Absturz nach diesem Hype wirken in der Erinnerung etlicher Erstkäufer weiterhin nach: Wer die T-Aktie im November 1996 zeichnete und erwarb, hat damit bis heute keine Kursgewinne eingefahren. Dass Aktionäre, die vom ersten Tag an dabeigeblieben sind, durch die Dividenden ihren Einsatz mehr als verdoppeln konnten, fällt dagegen meist nicht ins Gewicht.

Das Jahr 2020 bietet der Telekom die Chance auf eine neue Wahrnehmung: Wenn es dem Konzern gelingt, sich als verlässlicher Helfer von Wirtschaft und Gesellschaft zu positionieren, kann das dem Geschäft nur dienlich sein. Videokonferenzen, Zugriffe auf die IT-Systeme der Arbeitgeber vom Homeoffice aus und andere Formen digitaler Kommunikation werden den Alltag vieler Unternehmen auch dann noch stärker prägen als bisher, wenn sich die Büros eines Tages wieder füllen.

Von Jens Heitmann