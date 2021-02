1. Corona-Zahlen in Niedersachsen und Hannover steigen wieder

Die Inzidenzwerte in der Region Hannover und im Land Niedersachsen sind am Mittwoch wieder leicht gestiegen. In der Region beträgt er nach Zahlen des Landesgesundheitsamtes 120,3 und ist damit 13,6 Punkte höher als am Dienstag, im Land liegt er bei 69,7 und stieg damit den dritten Tag in Folge. Am Dienstag hatte die Region Hannover darüber informiert, dass die britische Virusmutation sich bei uns besonders schnell verbreitet hat und das als einen der Gründe für die nach wie vor hohen Werte identifiziert. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch nannte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) eine weitere Überlegung: Grund für die hohen Zahlen könnten besonders viele Tests sein. Er gehe davon aus, dass der Wert in den kommenden Tagen wieder fallen werde.

Mathias Kleins Bericht von der Pressekonferenz finden Sie hier.

2. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Soap-Darsteller Alin

Mustafa Alin vor der Paracelsus-Klinik Langenhagen. Quelle: Screenshot/Instagram

Am kommenden Sonntag will der Schauspieler Mustafa Alin („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) bei der Demo der Corona-Leugner in Hannover auftreten. Jetzt aber hat er erst einmal Ärger wegen seiner letzten öffentlichkeitswirksamen, gegen die Corona-Regeln gerichteten Aktion: Im Januar hatte Alin heimlich in einem Krankenhaus in Langenhagen gefilmt, um zu „beweisen“, dass die Intensivstationen durch das Coronavirus nicht überlastet seien. Das war nicht nur sachlich Unsinn – es war auch nicht erlaubt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen der Aktion gegen ihn, unter anderem wegen der unerlaubten Aufnahmen von Klinikpersonal und aufgrund der Tatsache, dass Alin seine Schutzmaske abgesetzt hatte. Aber nicht nur wegen des Auftritts in der Klinik ist Alin ein Fall für die Strafverfolger – die Staatsanwaltschaft ermittelt noch wegen anderer Vergehen gegen ihn. Auf der Liste stehen Körperverletzung, Beleidigung sowie die öffentliche Aufforderung zu Straftaten.

Die Einzelheiten hat Manuel Behrens hier für Sie zusammengestellt.

3. Weil: Frühere Impfung für Lehrkräfte und Erzieher

In seiner Regierungserklärung kündigte Ministerpräsident Stephan Weil auch kostenlose Tests für pädagogische Berufe an. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat angekündigt, dass Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher früher an eine Corona-Impfung kommen sollen als bisher geplant. Schon länger hatte Weil gefordert, diese Berufsgruppen in die zweite Prioritätengruppe bei den Impfungen einzusortieren – nun habe man den Streit mit der Bundesregierung in diesem Punkt beilegen können. In seiner Regierungserklärung im Landtag entschuldigte Weil sich auch für die chaotische Terminvergabe zu Beginn der Impfkampagne und kündigte kostenlose Tests für pädagogische Berufe an.

Alle Details hat Michael B. Berger hier für Sie.

4. Corona-Stress? Arbeitnehmer wegen psychischer Probleme länger krank

Homeoffice, Kurzarbeit, Vereinsamung: Die anhaltende Corona-Krise hinterlässt offenbar Spuren bei vielen Arbeitnehmern in Niedersachsen. Im vergangenen Jahr meldeten sich Berufstätige wegen psychischer Erkrankungen im Schnitt fast 43 Tage krank – und somit deutlich länger als noch im Vorjahr. Laut Versichertendaten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) mit Sitz in Hannover sind Arbeitnehmer zwischen Nordsee und Harz im vergangenen Jahr im Schnitt wegen Depressionen und anderer psychischer Leiden 42,9 Tage krankgeschrieben gewesen. Das sind im Schnitt 4,6 Tage mehr als noch 2019. Bei den Männern sind es im Schnitt sogar 5,6 Tage mehr.

Lesen Sie hier den ganzen Text von Susanna Bauch zu dem Thema.

5. 81-Jährige stirbt vor der Tür ihres Seniorenheims

Eine demenzkranke Frau hatte sich am Wochenende ausgeschlossen – sie erfror. Quelle: Swen Pförtner/dpa

In Herzberg im Harz ist am Wochenende eine demenzkranke 81-Jährigevor der Tür ihres Seniorenheims erfroren. Gegen 6.20 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Leiche der dementen Frau im Innenhof der Einrichtung entdeckt. Offenbar hatte die Frau sich ausgeschlossen, und ihr Fehlen wurde nicht bemerkt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

6. Landeskriminalamt warnt mit Video vor „Loverboys“

Oftmals nähern sie sich über soziale Netzwerke – und täuschen ihren Opfern anschließend die große Liebe vor. Das ist die Masche der sogenannten Loverboys, die junge Frauen in die Prostitution drängen. Das LKA Niedersachsen warnt nun in einer Videobotschaft davor.

Alle Details gibt es hier.

Von Felix Harbart