Hannover

Neue Ziele in Sachen Elektromobilität lassen sich leicht formulieren. In der jüngeren Vergangenheit haben die Europäische Union und die Bundesregierung immer ehrgeizigere Vorgaben für den Ausstoß von Schadstoffen verkündet und mit entsprechenden Strafen für Autobauer unterlegt, deren Flotten diese Werte überschreiten. Für die Hersteller ist es nicht ganz so einfach, mit diesem Tempo Schritt zu halten. Der größte Knackpunkt ist der Nachschub an Batterien.

Staatliche Hilfen für die Industrie

Wie groß die Herausforderungen sind, zeigt das Beispiel Volkswagen: Zunächst kalkulierte der Konzern nur für den europäischen Markt mit einem Zellbedarf für 150 Gigawattstunden Energie, inzwischen rechnet man in Wolfsburg eher mit der doppelten Menge. Bisher bezieht VW seine Zellen aus Fernost, doch die Versorgung ist nur etwa bis zur Mitte des Jahrzehnts gesichert. Ob Lieferanten wie CATL aus China oder Samsung und LG aus Südkorea in der Lage und auch willig sind, den wachsenden Bedarf ihres Großkunden zu decken, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Schon deshalb ist es vernünftig, dass der Konzern die Fertigung künftig in die eigenen Hände nimmt.

Unterstützung für solche Vorhaben kommt inzwischen auch aus der Politik. Bis 2025 sollen Fabriken in Europa imstande sein, jedes Jahr Batteriezellen für mindestens sieben Millionen Elektroautos zu produzieren, haben der deutsche und der französische Wirtschaftsminister jüngst verkündet. Der Anteil Europas an der weltweiten Produktion soll bis 2030 auf 30 Prozent steigen. Um diese Ziele zu erreichen, will der Fiskus kräftig mithelfen: Allein in Deutschland kann die Industrie mit staatlichen Hilfen von knapp 3 Milliarden Euro rechnen.

Von Jens Heitmann