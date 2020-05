Hannover

Die EU-Kommission präsentiert sich gern als Vorkämpferin für freie Märkte. Wenn große Konzerne sich zusammenschließen, um noch größer zu werden, müssen sie selbst dann mit Widerspruch aus Brüssel rechnen, wenn die nationalen Kartellbehörden zuvor kein Veto eingelegt haben. Verbote spricht auch die EU-Kommission eher selten aus, in der Regel aber verhängt sie harte Auflagen, um kleinere Konkurrenten vor der Übermacht dominanter Wettbewerber zu bewahren.

Bei der Übereinkunft zwischen RWE und Eon zur Aufteilung ihrer Geschäfte hingegen war von solcher Entschlossenheit nichts zu spüren. Schon im Februar 2019 bekam RWE von der EU-Kommission und dem Bundeskartellamt die Freigabe für seinen Teil der Transaktion, ohne dass eine der Behörden in eine grundlegende Prüfung eingestiegen wäre. Auch Eon kam sehr milde davon: Der Konzern musste in Deutschland lediglich sein Geschäft mit Heizstromkunden und 34 Stromladesäulen an Autobahnen abgeben.

Anzeige

Dass kommunale Versorger das nicht akzeptieren wollen, ist nachvollziehbar. Durch den Kauf von Innogy ist Eon zu einer Art nationalem Stadtwerk ohne eigene Erzeugung geworden; RWE gewinnt durch den Zuwachs an Wind- und Solarparks die Chance, mehr zu sein als nur eine Bad Bank für die Braunkohle. Zudem kommen sich die beiden Konzerne seither nicht mehr in die Quere – für die Veteranen in den Essener Zentralen muss sich das anfühlen wie die gute alte Zeit vor der Liberalisierung der Energiemärkte. Deshalb ist es gut, dass jetzt das höchste EU-Gericht den Deal der beiden deutschen Marktführer noch einmal begutachten und gegebenenfalls neu bewerten kann.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Jens Heitmann