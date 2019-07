Getränke ausliefern? Das hat die Gilde-Brauerei früher mit einer Pferdekutsche erledigt, und Dutzende Getränkehändler in der Stadt bieten es bis heute im Haustür-Service an. Was also macht neue Start-ups wie Flaschenpost und Durstexpress so attraktiv?

Von Google , Amazon & Co gelernt: Das kommt an

Erst einm...