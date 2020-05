Hannover

Über Gaslieferungen hat man sich in Deutschland über Jahrzehnte hinweg keine großen Gedanken gemacht – Pipelines aus Russland, Norwegen und den Niederlanden sorgten für einen stabilen Nachschub. Mit dieser Sicherheit ist es jedoch in absehbarer Zeit vorbei: Die Niederländer stellen ihre Förderung bereits in anderthalb Jahren ein, und auch die Norweger haben den Höhepunkt ihrer Produktion überschritten. Schon deshalb müssen die Deutschen ein großes Interesse daran haben, sich über kurz oder lang neue Lieferwege zu erschließen.

Hinzu kommt, dass die Nachfrage aller Voraussicht nach deutlich steigen wird, da ohne den vermehrten Einsatz von Erdgas die Energiewende nicht gelingen kann. Nach dem Ausstieg aus der Atomkraft Ende 2022 und der Abschaltung der Kohlemeiler bis 2038 wird der letzte fossile Energieträger dringend benötigt, um die Sicherheit der Versorgung zu garantieren, wenn Flauten Windräder stillstehen lassen und Wolken die Stromproduktion von Solaranlagen behindern. Auch weltweit geht der Trend in Richtung Gas, weil die klimaschädlichen Emissionen vergleichsweise gering ausfallen.

Für die Lieferanten ist der europäische Markt aus zwei Gründen interessant. Zum einen werden Marktanteile frei, wenn mit den Niederlanden und Norwegen gleich zwei große Produzenten ihre Fördermengen reduzieren. Zum anderen können Händler ihr Gas hier sicher loswerden, wenn der Absatz auf anderen Kontinenten stocken sollte oder Kunden bestellte Lieferungen nicht abnehmen. Für sie kann es günstiger sein, das Gas in Europa zu verschenken als es andernorts teuer zu speichern.

Von Jens Heitmann