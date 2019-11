Hannover

Greta Thunberg segelt wieder – dieses Mal aus den USA zurück nach Europa. Die Bermudainseln hat die junge Schwedin schon erreicht, ob sie es rechtzeitig zum Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid Anfang Dezember schafft, hängt auch vom Rückenwind auf dem Atlantik ab. Sie hätte es bequemer haben können: Die Lufthansa-Tochter Eurowings hatte ihr einen Flug von New York nach Düsseldorf angeboten – gratis und noch dazu klimaneutral, indem die Gesellschaft die durch die Reise verursachte Menge an schädlichem Kohlendioxid kompensiert.

Natürlich haben Thunberg und ihre Berater das abgelehnt: Von Public Relation verstehen Klimaaktivisten mindestens so viel wie die vermeintlich Kreativen in den Werbeabteilungen der von ihnen bedrängten Unternehmen. So verbreitet ist die „Flugscham“ inzwischen, dass gleich mehrere Anbieter darum wetteifern, die vom Luftverkehr ausgestoßenen Treibhausgase an anderer Stelle wieder einzusparen. Die Passagiere zahlen dabei einen von der Flugstrecke abhängigen Betrag, der dann beispielsweise in den Ausbau erneuerbarer Energien in Entwicklungsländern fließt.

Bisher war das Privatsache – nun will mit Easyjet erstmals eine Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen auf diese Weise ausgleichen. Man kann natürlich auch das als eine PR-Maßnahme abtun, weil die Kunden mit dem Kauf ihrer Tickets gleichzeitig die Ökozertifikate bezahlen. Andererseits haben die Airlines ein hohes Eigeninteresse an der Verringerung der Emissionen: Das Kerosin ist ein wichtiger Kostenfaktor im Wettbewerb. Je weniger ihre Maschinen verbrauchen, desto konkurrenzfähiger sind sie.

Von Jens Heitmann