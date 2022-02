Hannover

Herrje, kann denn nicht wenigstens etwas bleiben, wie es ist? Seit mehr als 700 Jahren sind die Bruchmeister beim hannoverschen Schützenfest Männer. Das ist eine Tradition und keine böse gemeinte Diskriminierung. Und überhaupt ist die Standarte so schwer und der Job des Streitschlichters zwischen all den Brauseköpfen zu nächtlicher Stunde auch. So könnte man argumentieren. Und so argumentieren einige aus dem Männerklub der Bruchmeister auch.

Wir leben im 21. Jahrhundert

Und doch haben Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Schützenchef Paul-Eric Stolle recht. Tatsächlich taugt die Sache nicht für einen Kulturkampf wie beim Gendern, denn die Begründung ist relativ einfach: Wir leben im 21. Jahrhundert. Da ist es jeder Männerrunde unbenommen, sich ohne Damen abends in der Kneipe zu treffen – und umgekehrt. Wenn es aber um ein symbolträchtiges Amt mit großer (regionaler) Außenwirkung geht und um einen Ehrentitel innerhalb einer selbstverständlich gemischtgeschlechtlichen Schützenschaft, dann ist Frauen davon auszuschließen schlicht und einfach eine Diskriminierung, die abgeschafft gehört. Ob es dann Damen gibt, die dieses Amt auch haben wollen, ist die erst nächste Frage.

Traditionen sanft anpassen

Mehr noch: Wenn die Schützinnen und Schützen ihre Traditionen bewahren wollen, sollten sie bereit sein, sie an der einen oder anderen Stelle sanft anzupassen. Sonst kommt ihnen der Nachwuchs abhanden. Und dann ist die Tradition Geschichte.

Von Felix Harbart