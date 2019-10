Hannover

Martina Merz hat zwar ganz andere Sorgen, aber ein bisschen wurmen werden sie die Zeitläufte doch: Als die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende von Thyssenkrupp Ende September an die Spitze des Vorstandes berufen wurde, war der Stahlkonzern gerade aus der ersten Börsenliga abgestiegen – sonst wäre sie die erste Chefin eines Dax-Unternehmens geworden. Dass dieser Titel jetzt an die SAP-Managerin Jennifer Morgan geht, ist hingegen nicht minder überraschend: In der Rohstoff- wie in der IT-Branche ist der Frauenanteil im Vorstand besonders niedrig.

Nach der jüngsten Zählung sitzen in der obersten Etage der börsennotierten Unternehmen hierzulande aktuell so viele Frauen wie nie – die Männer geben jedoch weiterhin den Ton an: In den 160 Firmen aus den Indizes Dax, M-Dax und S-Dax saßen in den Vorständen im ersten Halbjahr 640 Manager 61 Managerinnen gegenüber. Je kleiner die Unternehmen sind, desto geringer ist die Chance von Frauen, in den obersten Führungszirkel vorzustoßen.

Nach einer Erklärung dafür wird in Studien und auf Kongressen seit der Gründung des Dax vor 31 Jahren gesucht. Die Förderung weiblicher Führungskräfte haben sich inzwischen die meisten Firmen auf die Fahnen geschrieben – sie endet aber immer noch zu häufig an jener „gläsernen Decke“: Einer seltsamen Mischung aus Zweifeln und Vorurteilen, die Männer bei ihrem Aufstieg nicht einmal wahrnehmen. Entsprechend zäh sind die Fortschritte. In Aufsichtsräten börsennotierter Firmen ist immerhin ein Drittel der Sitze Frauen vorbehalten – in den Vorständen würde es einer Hochrechnung zufolge bis 2048 dauern, bis diese Quote erreicht wäre.

Von Jens Heitmann