Hochschulen wie die Freie Universität Berlin und die Universität Köln verwenden den Genderstern schon seit sieben, acht Jahren. Auch in manchen Verwaltungen ist er lange üblich. Die Stadtverwaltung Hannover beispielsweise hat ihn 2019 eingeführt. Im religiösen Umfeld hat er Einzug gehalten. So schlug die deutsche Katholische Studierende Jugend 2020 die mehrgeschlechtliche Schreibweise Gott* vor. Zur Bundestagswahl 2021 verwendeten gleich drei Parteien – Grüne, SPD und Linke – den Genderstern im Wahlprogramm.

Lambrecht: Keine Sonderzeichen in der offiziellen Kommunikation

Vor dem Hintergrund dieser Verbreitung von Sonderzeichen wie dem Stern, dem Binnen-I oder dem Unterstrich ist es umso bemerkenswerter, dass Familienministerin Christine Lambrecht, selbst Mitglied der SPD, sie jetzt in ihrem Zuständigkeitsbereich stoppen will. Einem Zeitungsbericht zufolge hat die 56-Jährige die obersten Bundesbehörden aufgefordert, auf Genderzeichen zu verzichten. „Sonderzeichen als Wortbestandteile in der offiziellen Kommunikation“ seien „nicht zu verwenden“, wird sie zitiert.

Das generische Femininum ist durchgefallen

Lambrecht war schon 2020 mit einem ungleich radikaleren Vorstoß aufgefallen. Ein Gesetzentwurf des Justizministeriums, dem sie auch vorsteht, enthielt durchgängig das generische Femininum, also weibliche Begriffe wie „Haftung der Schuldnerin“ und „Geschäftsleiterinnen“. Durchsetzen konnte sie sich damit nicht. Ihrem neuen Vorstoß ist mehr Erfolg zu wünschen.

Nicht genug damit, dass er als Kompromiss vorschlägt, so oft wie möglich neutrale Worte oder beide Geschlechter zu verwenden. Er zollt einem Umstand Rechnung, der in der Debatte um das Gendern zu oft außer Acht gelassen wird: Wer Sprache mit Sonderzeichen befrachtet, um Diskriminierungen zu vermeiden, differenziert nicht nur. Er verkompliziert Sprache – und grenzt andere aus. Schon Durchschnittsleser stolpern durch gegenderte Texte. Für Kinder, die Sprache erst lernen, könnte die Tatsache, dass die Schreibende dieses Kommentars wahlweise Autor*in, Autor:in oder Autor_in sein kann, eine unüberwindbare Klippe sein. Es ergeben sich Sprachbarrieren für Nichtmuttersprachler, Menschen mit Legasthenie, Hörbehinderung oder kognitiver Einschränkung.

Gendern bildet Sprachbarrieren für Nichtmuttersprachler

Man muss Sprache nicht so radikal simplifizieren wie es die frühere Familienministerin Franziska Giffey tat. Sie machte aus Wortungetümen wie einem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege“ das Gute-Kita-Gesetz. Aber der Ansatz stimmt. Gerade Behörden müssen im Auge behalten, dass sie von so vielen Menschen wie möglich verstanden werden. Auch um den Preis, dass sich dann nicht alle mit gemeint fühlen.

