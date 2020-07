Hannover

In Deutschland gibt es aktuell Büroflächen von rund 390 Millionen Quadratmetern. Innerhalb der vergangenen beiden Jahrzehnte haben sich die Kapazitäten in Metropolen um etwa ein Drittel erhöht. An den Topstandorten sind die Mieten in dieser Zeit in gleichem Maße gestiegen. Rückschläge wie etwa in der Folge der Finanzkrise waren nur von kurzer Dauer – Vermieter, Makler und die Anteilseigner von Immobilienfonds durften deshalb mit einer stabilen Wertentwicklung kalkulieren – zumindest bisher.

Die anhaltende Auslagerung vieler Angestellter ins Homeoffice stellt diese Gewissheit infrage. Bisher liegt der Anteil der Beschäftigten, die hierzulande ihre Arbeit von zu Hause aus verrichten, unter dem Durchschnitt in der Europäischen Union – in den Niederlanden waren es vor der Corona-Krise mit 36 Prozent dreimal so viele wie in Deutschland. Angesichts der gestiegenen Beliebtheit der Arbeit in den eigenen vier Wänden rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft vor allem in Großstädten mit einem „gravierenden Abschwung auf dem Büromarkt“.

Auch die Architekten müssen sich möglicherweise umstellen. Alte Bürogebäude mit kleineren Zimmern galten bis vor wenigen Monaten als nicht mehr zeitgemäß. Der Trend ging eindeutig in Richtung Großraumbüros, weil diese insgesamt weniger Platz benötigen und die Kommunikation der Mitarbeiter fördern sollen. Leider erleichtern sie auch die Übertragung von Viren und müssen im Fall einer Pandemie besonders schnell entvölkert werden. Dass sich die großen Flächen in der Zeit nach Covid-19 ebenso rasant wieder füllen werden, ist nicht sicher.

