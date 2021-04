Hannover

Zum zweiten Mal Ostern in der Pandemie. Wieder kein Osterfeuer, wieder kein Treffen mit Freunden oder der Familie, wieder kein Gottesdienst in der Osternacht, der den Namen wirklich verdient. Und beim Spaziergang in Gruppen guckt die Polizei ebenso genau hin, wie bei jedem, der sich nach 22 Uhr noch auf der Straße zeigt. Weil eine neue Virus-Welle mit Macht über uns hinwegrollt. Und weil schon weit mehr als eine Million Menschen bei uns unmittelbar um ein Opfer der Pandemie trauern.

Den Kirchen fehlt das Wichtigste

Ostern 2021 ist auf den ersten Blick nun wahrlich nicht das Aufbruchssignal, das mit diesem Fest doch immer wieder verbunden war. Sicher, es wird Frühling – doch die aufkeimende Wärme trifft auf eine eisige Grundstimmung irgendwo zwischen Sorge und Aggressivität. Und, ja, die Christen feiern einmal mehr die Auferstehung Jesu – doch zum Tröster und Vermittler taugen auch sie in diesen Tagen kaum. Den Kirchen fehlt das Wichtigste, was sie in anderen Notlagen bieten können: der Schutzraum, die Nähe. Corona ist auch und gerade für die Kirchen ein Stresstest; die Frage ihrer Rolle in der Gesellschaft liegt jetzt endgültig auf dem Tisch.

Dennoch ist dieses Osterfest wichtiger als manches zuvor. Es gibt Gelegenheit, kurz Luft zu holen. Mal keine Talkshow mit überdrehten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wissenschaft, Politik und auch Medien, die sich allabendlich im Kreis drehen. Mal keine neuen Verordnungen, die auch Juristen nicht mehr erklären können. Mal keine neuen Details zu Spiegelstrichen auf Beipackzetteln von Impfstoffen. Und sogar das Schaulaufen der Ministerpräsidenten pausiert für ein paar Stunden.

Die Chancen stehen gut

Diese Tage machen den Blick freier und weiten ihn auch. Es zeigt sich: Das Corona-Drama ist eine weit tiefere Zäsur, als es noch vor einem Jahr den Anschein hatte. Vieles im Land und wohl auch auf dem Planeten wird sich anpassen müssen, um dieser und ähnlichen Herausforderungen belastbar entgegentreten zu können. Die „alte Normalität“ aus der Zeit vor dem Winter 2020/2021, an der Herz und Verstand ja doch noch hängen, wird es so nicht mehr geben. Ob wir wirklich eine „Zeit nach Corona“ erleben, ist nicht ausgemacht.

Aber: Es ist wahrscheinlich, dass wir auch diese Bedrohung bald werden einhegen können, um dann mit ihr zu leben. Wie mit so vielen anderen Risiken auch. Und genau dafür stehen die Chancen mit den Impfstoffen, den Verhaltensregeln und den Millardenaufwendungen im Hintergrund aufs Ganze gesehen gut. Trotz allem, was gerade kreuz und quer läuft. Auch das zeigt ein ruhiger Osterblick. Mit etwas Mut, Geduld und Glück kann sich das bald im Alltag herausschälen. Und in 50 Tagen ist ja auch schon Pfingsten.

Von Hendrik Brandt