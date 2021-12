Hannover

Die SPD ist begeistert, die FDP zufrieden – nun liegt es am Montag noch an den Parteifreunden von Robert Habeck und Annalena Baerbock, ob die Ampel in Berlin auch auf Grün springt. Dann könnte diese Woche mit der Kanzlerwahl, der Einführung der neuen Ministerinnen und Minister tatsächlich für jenen Aufbruch stehen, von dem so viel die Rede ist. Es wird auch Zeit. Weder die Pandemie noch das Klimathema oder gar die außenpolitische Lage vertragen ein noch längeres Zwischenspiel.

Kein endloses Gewürge

Aber: Auch wenn manches etwa beim Blick auf die Pandemie in den vergangenen Wochen vielleicht noch ein wenig schneller hätte gehen können – der Ablauf des aktuellen Machtwechsels in der Hauptstadt kann sich sehen lassen. Kein endloses Gewürge wie 2017, als sich zunächst Jamaika aufblies, um dann zu platzen, und die SPD sich erst nach einem Schubser des Bundespräsidenten in die große Koalition zurück bequemte. Kein tönendes „Wir sind die Größten“ wie 2009, als FDP-Chef Guido Westerwelle nach der Wahl die Union vorführen wollte – auch mit dem Resultat, dass seine Partei vier Jahre später zerzaust aus dem Parlament flog.

Wie beruhigend professionell und im Kern unaufgeregt der Wechsel der Regierung bei uns läuft, wird jedoch erst richtig beim Blick ins Ausland klar. Selbst erfahrene Demokratien bekommen einen Kurswechsel oft nicht mehr gut hin. In den USA etwa wollte vor Jahresfrist der abgewählte Donald Trump seine Niederlage nicht eingestehen und ließ durchgedrehte Anhänger das Parlament stürmen. In manchen Demokratien wie etwa in Israel wird alle Nase lang gewählt, weil sich selten stabile Mehrheiten mehr finden oder Regierungsparteien alle Tricks nutzen, um am Ruder zu bleiben. In Schweden beispielsweise sind die Mehrheiten derart bröckelig, dass Ministerpräsidentin Magdalena Andersson jüngst nur stundenweise im Amt war und anschließend ohne eigene Mehrheit nur deshalb erneut gewählt wurde, weil nicht genug Abgeordnete gegen sie stimmten. Und Österreich? Man glaubt kaum noch, was die Parteien dort ihren Wählerinnen und Wählern zumuten.

Ruhige Hände bei Stabübergabe

Dagegen ist der Übergang von Angela Merkel zu Olaf Scholz von beachtlicher Klugheit geprägt. Zwei ruhige Hände bei der Stabübergabe. Das ist umso wichtiger, weil die Welt um uns herum eben an Stabilität verliert. Dabei sind angeschlagene Demokratien das eine – die Despoten von Putin bis Xi das andere. Auch auf ihre lauter werdende Herausforderung braucht das Land jetzt immer öfter eine klare Antwort. Je stabiler es da im Inneren ist, desto besser. „Nun machen wir uns an die Arbeit“ hat Olaf Scholz am Wochenende versprochen. „Aber man zu!“, könnte man gut norddeutsch hinzufügen.

Von Hendrik Brandt