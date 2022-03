Hannover

Wolfgang Schäuble hat in dieser Woche in Hannover ein Geständnis abgelegt: Nein, sagte er, er wäre jetzt nicht gern Bundeskanzler. Man könnte das verstehen, der frühere Bundesminister, Bundestagspräsident und CDU-Vorsitzende steuert auf die 80 zu. Trotzdem hat er bis in die jüngste Zeit kaum Zweifel daran gelassen, dass er es im Grunde besser könne als die jeweiligen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber. Was hat sich geändert?

Die alten Rezepte greifen nicht mehr

Es ist wohl nicht nur die Zahl der Krisen, die das Land derzeit gleichzeitig durchrütteln. Klima und Corona, Krieg, massenhafte Flucht und Vertreibung auch wieder in Europa, Brennstoffmangel, Inflation – es ist sehr viel zu tun in der Spitzenpolitik. Doch immer seltener greifen dabei die alten Regeln und Rezepte.

Stabilisierung auf Pump

Über viele Krisen und Konflikte hinweg hat sich die Bundesrepublik immer wieder darauf verlassen können, dass Geld am Ende die Probleme lösen oder zumindest so abmildern wird, dass es nicht so schlimm kommt. Oder wirkt. Ganz gleich ob Bankendesaster, sprunghaft steigende Flüchtlingszahlen oder Corona: Allein in den vergangenen gut zehn Jahren hat der Staat auf allen Ebenen mit zig Milliarden zu heilen versucht, was sich nicht selten spontan an Problemen auftat. Kredite hier, Kurzarbeitergeld da, Hilfen dort – immer ging da etwas. Und es ging meist erst mal gut. Auch in dieser Woche haben die Koalitionäre in Berlin angesichts der aktuellen Energiepreise wieder tief in den Geldtopf gegriffen und versucht, mit mehr oder minder durchdachten Hilfen das Land abermals zu stabilisieren. Meist auf Pump.

Die Wirtschaft hat zu hoch gepokert

Kann das so weitergehen? Es kommt darauf an, sagen viele Ökonomen – und die meisten verweisen dann kühl darauf, dass hohe Staatsausgaben und Schulden kein Problem seien, solange Werte geschaffen würden oder das Geld zumindest auf Sicht wieder erwirtschaftet werden kann. Dafür aber stehen die Zeichen zunehmend schlechter. Nicht nur, weil allein unsere Verteidigung mit guten Gründen künftig wohl wieder Unsummen kosten muss. Die Wirtschaft der Welt steckt in einem gewaltigen Stresstest und erkennt schmerzhaft, an welchen Punkten sie zu hoch gepokert hat. Von reißenden Lieferketten über die Frage, mit welchem Terrorregime man noch arbeiten will, bis zur schwer einzuhegenden Inflation hagelt es Probleme. Von den grundstürzenden Notwendigkeiten in Richtung Klimaschutz ganz zu schweigen.

Verteilungskämpfe stehen an

Es kann also sein, dass Geld bald knapp und knapper wird – und nicht mehr alle Sorgen zugleich lindern kann. Sogar in einem so reichen Land wie unserem. Dann stehen ungeahnte Verteilungskämpfe an. Vielleicht spüren die erfahrenen Politiker das früher als andere. Wir sollten ihnen immer wieder einmal zuhören.