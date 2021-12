Hannover

Am Donnerstag war wieder so ein Tag, an dem Anspruch und Wirklichkeit beim Klimaschutz so weit auseinanderklafften wie eine geöffnete Heckenschere. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verkündete in seiner Regierungserklärung, dass man idealerweise bis 2030 aus der Kohle aussteigen werde. Gleichzeitig teilte das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme mit, dass die Stromerzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken gestiegen ist und mit ihr der Kohlendioxidausstoß.

Windräder oder Strommasten auch in Sichtweite des Gartens

Die Politik hat bisher zu sehr ignoriert, dass es sich bei der Stromerzeugung um Energiewirtschaft handelt und nicht um Energiewunschdenken. Kohlemeiler, die längst abgeschrieben sind und bei denen die entsprechenden Kosten nicht mehr anfallen, liefern preiswerter als die Konkurrenz – zur Not eben für den Export ins Ausland. Es bräuchte dringend einen überarbeiteten Ausstiegsplan, bei dem die Braunkohlemeiler als schlimmste Dreckschleudern als Erstes vom Netz genommen werden. Zweitens muss ein bundesweit einheitliches Vorgehen beim Ausweisen neuer Flächen für Windenergie mit entsprechend großzügigen Regelungen her. Drittens wird es ohne schnellere Genehmigungsverfahren für Anlagen und Stromtrassen nicht gehen.

Und dann ist da noch der heikelste Punkt: Die Bundesbürger und Bundesbürgerinnen sind mehrheitlich für Klimaschutz – allerdings viele von ihnen nur so lange, bis er vor der eigenen Haustür stattfinden soll. Die Menschen müssten sich langsam damit abfinden, dass ein Windrad oder ein Strommast in Sichtweite ihres Gartens gebaut werden könnte – im eigenen und vor allem im Interesse künftiger Generationen.

Von Bernd Haase