Um sicher vorhersagen zu können, wie es dem Tui-Konzern in den kommenden Monaten ergehen wird, bräuchte man eine Glaskugel. Das Coronavirus und seine Folgen haben in der Reisebranche ein an sich funktionierendes Geschäftsmodell fast komplett lahmgelegt. Wie und wann es wieder in Gang kommt, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab und davon, welche Wirkung die angelaufenen Impfprogramme entfalten.

Bund und Land gehen also durchaus ins Risiko, wenn sie dem Reisekonzern finanziell unter die Arme greifen wollen – ganz abgesehen davon, dass sich über Staatshilfen für private Konzerne grundsätzlich streiten lässt. Kritiker weisen im Fall Tui zu Recht darauf hin, dass das Unternehmen in der Vergangenheit üppige Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet und demgegenüber nicht genug finanzielle Reserven für Krisenzeiten gebildet hat. Eine hundertprozentige Garantie, dass das nunmehr dritte Rettungspaket für die Tui reicht, existiert auch nicht.

Rückzug von Tuifly würde den Flughafen hart treffen

Trotzdem gibt es speziell für das Land Niedersachsen gute Gründe, die millionenschwere Bürgschaft als Teil der Finanzhilfen zu gewähren. Es könnte seinen Einfluss etwa beim Stellenabbauprogramm des Konzerns und dessen Ferienfliegertochter Tuifly erhöhen. Die hat ihre Basis am Flughafen in Langenhagen, ist dort eine der Airlines mit dem höchsten Passagieraufkommen und hat zuletzt angedeutet, die Flugzeugwartung ins Ausland zu verlagern. Ein Rückzug von Tuifly würde den Flughafen hart treffen – jenen Airport also, an dem das Land beteiligt ist und dem Niedersachsen gemeinsam mit der Stadt Hannover mit einer Bürgschaft aus der coronabedingten Patsche helfen will.

Von Bernd Haase