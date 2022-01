Hannover

 Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem früheren politischen Leben einmal leichtfertig gesagt, dass Führung bekomme, wer Führung bei ihm bestelle. So etwas käme Hannovers Stadtoberhaupt Belit Onay kaum in den Sinn. Es schickt sich wohl kaum im grünen Soziotop. Was ihn jedoch nicht davon abhält, genau so zu verfahren. Scholz redet von Führung, lebt sie aber aktuell nicht vor – und Onay hält es genau andersherum. Ein kluger Zug.

Der grüne Oberbürgermeister, der eher ins Amt gestolpert war, weil die Pandemie alle Kräfte abzog und von seinen Umbau-Plänen für Stadt und Gesellschaft keinerlei Notiz nahm, fasst langsam Tritt. Die Führungs-Botschaften kommen dabei nicht laut, wohl aber bestimmt daher. Es ist ihm ernst mit der Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt – die Arbeit daran hat begonnen.

Parallel unternimmt Onay wenigstens den Versuch, die zu Teilen weiterhin in Ineffizienz und Verunsicherung gefangene Stadtverwaltung wachzurütteln und zu stabilisieren. Und vergleichsweise leise ist es ihm nun sogar gelungen, eine Energiewende für Hannover vorzubereiten, die im Erfolgsfall bundesweit ein Zeichen setzen kann.

Ein großer Umbau steht bevor – aber niemand sagt es laut

Wenn alles so kommt, wie es vom Ende her gedacht ist, dann steht Hannover in diesem Bereich der größte Umbau seit Jahrzehnten bevor. Das sagt nur noch niemand laut. Im Kern geht es darum, zentrale Stadtteile weitgehend über Fernwärme zu heizen und parallel das Gasleitungsnetz aus dem Boden zu entfernen. Wenn also derzeit nur die Rede davon ist, keine neuen Gasleitungen mehr zu verlegen, ist das nur ein Teil der Wahrheit. Und auch die Zahl von etwa 6000 Haushalten, die künftig jährlich der neuen Fernwärmepflicht unterliegen und neu angeschlossen werden sollen, ist nach Vorstellungen mancher im Rathaus erst ein Anfang.

Onay hat an dieser Stelle das Glück, dass die früher allmächtigen hannoversche Sozialdemokraten die Stadtwerke in frühere Jahrzehnten nicht verkauft haben. Während die Rathausspitzen in Hamburg oder Berlin derzeit mühsam sehen müssen, wie sie den Energiebereich wieder unter ihre Kontrolle bekommen, um ihn verändern zu können, kann Hannover längst anfangen. Enercity ist zwar kein Regiebetrieb der Stadt – muss aber bisweilen dann doch so arbeiten.

Wenn die Politik etwa nun verlangt, das (Heiz-)Kohlekraftwerk in Stöcken schon bis 2026 klimaneutral ersetzt zu haben, dann müssen sich die Ingenieure am Ihmeplatz mehr oder minder zähneknirschend an die Arbeit machen. Das ist heikel, kann aber gut gehen, wenn alle Seiten die Ertragslage bei Enercity im Auge behalten. Da jedoch ist derzeit wenig zu befürchten – weil das Unternehmen, das einst so mausgrau war wie die Flure seiner Zentrale, an Tempo und Agilität mächtig zugelegt hat.

Die Pläne sind gut – aber gehen sie auch auf?

Diese Operation ist dennoch nicht ohne Risiko – technisch, ökonomisch und auch politisch. Denn gesunde Luft schafft man nicht mit Petitionen oder Beschlüssen. Die Verbrennung der Kohle in Stöcken bläst jährlich etwa 1,2 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre; ob das am Ende deutlich weniger wird, wenn statt Kohle bald Klärschlamm oder Sperrmüll und „Altholz“ verbrannt wird, wie es Enercity plant, ist noch nicht ausgemacht. Und über die künftigen Preise ist damit auch noch nichts gesagt. Zumal erst die Ablösung eines Kraftwerkblocks projektiert ist; über den zweiten schweigen die Beteiligten in der Öffentlichkeit beharrlich. Ohne diese und weitere, hochkomplexe Lösungen wie die Einbindung überschüssiger Industriewärme ins Netz ist die Idee vom weitgehenden Ende der Gasheizung in Hannover jedoch nur ein schöner Plan. Onay wird noch zeigen müssen, wie weit seine Führung da wirklich reicht. Er hat ja noch viel vor.

Von Hendrik Brandt