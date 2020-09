Hannover

Als Bundestag und Bundesrat im Sommer den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 beschlossen haben, war das Wehklagen zunächst groß. Betreiber moderner Kraftwerke sahen sich um den Wert ihrer Milliardeninvestitionen gebracht, Klimaschützer hielten den Zeitplan für zu wenig ambitioniert. Wenige Wochen später ist jedoch zu erkennen, dass die Kohlemeiler schneller vom Netz gehen werden als vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Kraftwerke stehen immer öfter still

Dafür gibt es gleich eine ganze Reihe von Gründen: Durch den Ausbau erneuerbarer Energien stehen Kohlekraftwerke immer öfter still. Und selbst wenn sie gebraucht werden, schrumpfen die Margen, weil die Preise für die Zertifikate, die zur Luftverschmutzung berechtigen, tendenziell steigen. Das macht den Betrieb zunehmend unattraktiv, sodass die Eigentümer die Angebote der Bundesnetzagentur sehr wohlwollend prüfen, die im Rahmen von Ausschreibungen für den Fall einer vorzeitigen Stilllegung hohe Prämien in Aussicht stellt. So erwägt beispielsweise Vattenfall, das erst 2015 in Betrieb genommene Kohlekraftwerk Moorburg schon in wenigen Monaten abzuschalten.

VW will bis 2030 klimaneutral produzieren

Für die Stadtwerke Hannover gibt es für den vorzeitigen Kohleausstieg noch einen weiteren Antrieb: Der Großkunde Volkswagen, der auch Miteigentümer des Kraftwerks in Stöcken ist, will bis 2030 klimaneutral produzieren. Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist für Enercity aber nicht nur eine finanzielle Herausforderung – auch technisch sind noch wichtige Fragen offen. So zeichnet sich schon ab, dass der Bedarf an Klärschlamm, Müll und Altholz spürbar steigen wird, wenn immer mehr Versorger ihre Fernwärme „vergrünen“. In der Regel treibt das die Preise.

Von Jens Heitmann