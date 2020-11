Hannover

Als Winfried Kretschmann im Sommer 2017 am Rande eines Grünen-Parteitages seine Zweifel an der abrupten Wende zur Elektromobilität formulierte, war die Empörung im eigenen Lager groß. Nach außen richtete sich der Ärger gegen jene, die die Videoaufnahme des baden-württembergischen Ministerpräsidenten ohne sein Wissen verbreitet hatten – in den eigenen Reihen war vor allem die Botschaft das Problem. Dabei hatte Kretschmann nur eine simple Frage gestellt: „Jetzt überleg’ dir mal – es fahren fünf Millionen Elektroautos rum. Wo tanken die?“

Das Dilemma verschärft sich

Obwohl auf Deutschlands Straßen bisher erst rund 440 000 batteriebetriebene Fahrzeuge unterwegs sind, haben darauf weder die Autobauer noch die Energieversorger eine Antwort gefunden. Während sich die Zahl der E-Autos seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt hat, ist die Zahl der Lademöglichkeiten nur um die Hälfte gestiegen. Und nur ein Teil der rund 33 000 Säulen sind Gleichstromlader, mit denen sich auch größere Akkus in wenigen Stunden vollladen lassen. Um bis 2030 auf eine Million Ladepunkte zu kommen, müssten jede Woche 2000 neue Säulen errichtet werden – aktuell sind es aber nur 200.

Anstatt eine Lösung für das Problem zu suchen, verschärft die Bundesregierung das Dilemma noch: Die Kaufprämie für E-Autos wird und soll die Neuzulassungen noch schneller in die Höhe treiben – so oder so. Union und SPD sind dabei, die bei der Energiewende gemachten Fehler zu wiederholen – nur unter umgekehrten Vorzeichen: Seinerzeit wurde durch die üppige Subventionierung des Ökostroms ein Überangebot erzeugt. Heute wird mit dem Fördergeld die Nachfrage stimuliert, ohne die Bedingungen für den Betrieb einer wachsenden Flotte von Batteriefahrzeugen sicherzustellen.

Von Jens Heitmann