Viele Landwirte empfinden die Sonderangebote der Discounter als eine Provokation: Die Spanne zwischen den Preisen, die Kunden im Lebensmittelhandel zahlen, und den Preisen, die Schweinehalter und Ferkelaufzuchtbetriebe bekommen, sei noch nie so groß gewesen wie heute, klagen die Bauern. Irgendwo in der Handelskette müssten folglich enorme Gewinne anfallen. Dass die Erzeuger davon etwas (mehr) abhaben möchten, kann nicht verwundern.

Zu wenig Unterstützung von Verbrauchern

Doch die Zusammenhänge zwischen den Preisen im deutschen Lebensmittelhandel und globalisierten Lieferketten sind komplexer, als es die Bilder von den Treckerblockaden vor Handelslagern von Lidl und Aldi nahelegen. Selbst die größten deutschen Discounter sind auf dem Weltmarkt für Agrarprodukte nur Mitspieler – sie können keine Trends setzen, sondern müssen selbst auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage reagieren. Im Zweifel zeitigt die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest größere Verwerfungen als die populistische Preiserhöhung einer Packung Hackfleisch von 2,49 auf 2,99 Euro.

Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass sich der hiesige Handel zuletzt von den Bauern so in die Enge und zu Zugeständnissen treiben ließ. Schon in den vergangenen Jahren sind alle Versuche gescheitert, die Not der Landwirte mit künstlich gesetzten Preisen lindern zu wollen. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis auf die Verkündung der hehren Ziele die Ernüchterung folgt. Nun tritt sie schneller ein als selbst von Pessimisten erwartet, weil es offenbar eine wichtige Gruppe an Unterstützung fehlen ließ – die Kunden an der Fleischtheke.

Von Jens Heitmann