Hannover

Die gute Nachricht: Der Stau an liegen gebliebenen Briefwahlunterlagen sei dank einer kurzfristigen Kraftanstrengung der hannoverschen Stadtverwaltung aufgelöst – sagt die hannoversche Stadtverwaltung. Wenn das so ist, ist das gut.

Die Stadtverwaltung hat es verbaselt

Und jetzt die schlechten Nachrichten: Vielen Hannoveranerinnen und Hannoveranern wird das nicht mehr helfen. Sie haben ihre Briefwahlunterlagen vor Wochen beantragt und sie bis heute nicht bekommen. Nun, wenige Tage vor der Kommunalwahl, haben sie keine Gelegenheit mehr, sie entgegenzunehmen – zum Beispiel, weil sie verreist sind. Diese Bürger können nicht wählen, ihr urdemokratisches Grundrecht nicht wunschgemäß wahrnehmen, weil ihre Stadtverwaltung es verbaselt hat. Ob das sogar rechtliche Folgen für die Wahl haben wird, wird sich zeigen.

Andere können zwar wählen, müssen dafür aber stundenlang vor der Briefwahlstelle in der Schlange stehen. Dabei hätten sie zwar erstens vermutlich Besseres zu tun, zweitens wollten sie vermutlich auch deshalb per Brief wählen, um in Corona-Zeiten Menschenansammlungen zu vermeiden.

Experimentierraum ja, Briefwahl nein?

So oder so bleibt hängen: Hannovers Stadtverwaltung bekommt es nicht oder nur mit Mühe hin, ihren Bürgerinnen und Bürgern die grundlegendsten Serviceleistungen unfallfrei zur Verfügung zu stellen – ob nun bei der Auszahlung des Elterngeldes, beim Ausstellen von Personalausweisen oder dabei, sie in den Genuss ihres Wahlrechts kommen zu lassen. Wenn diese Bürger sich für Velorouten, Experimentierräume oder Surfwellen so begeistern sollen, wie ihre Verwaltung es tut, sollte sich daran schnellstens etwas ändern.

Von Felix Harbart