Endlich Silvester! Schluss mit 2020. Sicher, es ist keine Jahreswende wie sonst, sie wird leiser und weniger strahlend –aber immerhin können wir nun einen dicken Haken setzen. 2020 hat wenig Glück gebracht. Sogar dort, wo es im öffentlichen oder ganz privaten Leben doch einmal richtig gut war, ging es selten ohne ein Aber ab. Der Schatten der Corona-Pandemie und ihrer Folgen lag spätestens ab März über allem. Dieses Jahr hat nichts vom frohen Aufbruchsversprechen gehalten, das viele Menschen mit den „neuen Zwanzigern“ in Verbindung gebracht hatten. Eine Pandemie war da nicht vorgesehen.

Überhaupt hat dieses neuartige, aber im Grunde gar nicht so ungewöhnliche Coronavirus das Land wie den Planeten erstaunlich kalt erwischt. So gut wie nichts und niemand war ernsthaft vorbereitet. Als hätten etwa Virologen nicht regelmäßig darauf hingewiesen, dass der Rundlauf eines unbekannten Erregers um den Globus immer wieder vorkommen werde. Aber wer hörte vor Jahresfrist schon auf Virologen? So stehen wir mitten in der noch immer vogelwilden Pandemiezeit an einer Jahreswende, die noch weniger Sorgen beiseite wischt, als es so ein Silvestertag ohnehin kann. 2020 hat Fragen mit sich gebracht, die auch morgen noch nicht leicht zu beantworten sein werden:

Sind wir krisenfest?

Die hoch entwickelten Gesellschaften, in denen wir uns gut und sicher eingerichtet sehen, sind offenbar auf elementare Erschütterungen nicht gut eingestellt. Manche der Älteren sagen: nicht mehr. Die Umstellung auf einen wirksamen Krisenmodus in der vergleichsweise ja noch überschaubaren Pandemie dieser Tage fiel so schwer, weil dazu ein Eingeständnis gehört: Es gibt Naturphänomene, die nicht oder nicht sofort beherrschbar sind. Sie erfordern Geduld bei der Suche nach dem richtigen Umgang mit ihnen. Und nicht jeder Fehler ist gleich eine Schande. Da solche Unsicherheit aber selten zugegeben wird, hat nicht zuletzt die deutsche Politik ihren Eiertanz um Beschränkungen und Lockerungen aufgeführt. Gute Führung sieht anders aus – gerade in der Demokratie. Denn zu ihr gehört auch, die Menschen nicht zu unterschätzen.

Reicht das Geld?

Mit astronomischen Summen versucht Deutschland wie alle Staaten des Westens, die Pandemie gleichsam ungeschehen zu machen. Das Geld dafür leihen wir uns oder drucken es notfalls. Zugleich kämpfen zahllose große wie kleine Firmen, Selbstständige und Künstler um ihre wirtschaftliche Zukunft. Das dicke Ende kommt da noch. Und unsere im Grunde segensreiche Kurzarbeit dauert für manchen längst viel zu lange. Es wird jetzt viel davon abhängen, ob die beispiellose Schuldenwette der Politik aufgeht. Wenn nicht, werden wir sehr viel weiter unten neu anfangen müssen. Die Armen wird es am härtesten treffen, wieder einmal.

Wie reden wir miteinander?

Es war kein gutes Jahr für die öffentliche Diskussion und Entscheidungsfindung. Ewig gleiche, unmaßgebliche Talkrunden schienen bisweilen bedeutender als Parlamentsdebatten. Politiker, Journalisten und Wissenschaftler mit unstillbarem Fernsehdrang hatten daran ihren Anteil. Das hat die große Mehrheit der Menschen hierzulande noch ertragen – doch eine beachtliche Minderheit ist in diesem Jahr für das vernünftige Gespräch auch verloren gegangen. Man muss da nicht um jeden Verirrten kämpfen, aber 2020 hat auch die Frage dringlicher werden lassen, wie demokratische Kommunikation jetzt weiter gelingen kann –in einer vielstimmigen Netz-Medienwelt, die nun einmal Segen und Fluch zugleich sein kann.

Keine guten Hoffnungen für 2021 also? Doch.

Wir können es noch

Wer im März oder April mit führenden Virologen über einen denkbaren Corona-Impfstoff sprach, konnte sich meist auf ein mildes Lächeln einstellen. Das dauere Jahre, wenn es überhaupt etwas werde, hieß es oft. Und dennoch haben die Impfungen ein Dreivierteljahr später begonnen - sie sind aktuell der hellste Hoffnungsstrahl für die kommende Zeit. Mit gewaltigem wissenschaftlichen Einsatz und ebenso viel Geld ist hier einmal mehr von stillen Profis ein Rätsel gelöst worden, das als zu schwer galt. Zugleich zeigen Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und zahllose Freiwillige in diesen Tagen und Wochen, dass Sorge und Fürsorge für Kranke und Schwache immer noch so viel mehr ist als ein bloßer Job. Sie stabilisieren die Brücke, die in ein Land ohne Covid-19-Krise führen kann. Auch so eine gute Hoffnung für 2021. Schließlich und vor allem: Wir alle haben in den letzten Monaten einen Crashkurs in Sachen Krisenbewältigung, Solidarität und Geduld absolviert. Ungewollt, mit viel Ärger und Schmerzen, aber doch nicht ohne Folgen fürs gesellschaftliche Immunsystem. Das alles macht Hoffnung. 2020 haben wir hinter uns. Und 2021 sollte uns nicht schrecken.

Von Hendrik Brandt