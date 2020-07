Hannover

Zehn Jahre hat es gedauert, bis die Landeskartellbehörde wieder nachgefragt hat, wie es mit den Trinkwasserpreisen in Niedersachsen aussieht. Zehn Jahre, in denen niemand die Gebühren kontrolliert hat. Unglaublich.

In früheren Jahren war die Trinkwasserversorgung Aufgabe der Kommune – Städte und Gemeinden haben sich davon aber nach und nach getrennt. Überwiegend haben das Wasserverbände übernommen, die in der Regel nicht gewinnorientiert arbeiten. Dass die Preisunterschiede in Niedersachsen trotzdem so groß sind, liegt nicht nur etwa an hohen Kosten für den Betrieb eines Leitungsnetzes in topografisch anspruchsvolleren Gegenden unseres Landes, wie zum Beispiel im Harz.

Wasser darf nie Privatbesitz werden

Es liegt auch daran, dass der eine oder andere Wasserverband nicht davor gefeit ist, seinen Apparat personell unnötig aufzublähen – Versorgungsposten inklusive. Und das Schöne für die Anbieter: Eine Möglichkeit, den teuren Lieferanten zu verlassen und sich einen preiswerteren zu suchen, gibt es für die Verbraucher nicht.

Weil gutes Trinkwasser wegen des Klimawandels und der zunehmenden Verschmutzung voraussichtlich knapper und damit deutlich teuer wird, muss man im Wirtschaftsministerium und in Kommunen darüber nachdenken, wie die Kosten verringert werden können. Dort, wo es möglich ist, können sich kleinere Unternehmen zu größeren Anbietern zusammenschließen. Dies senkt Kosten und erleichtert die Kontrolle. Privatisierung aber ist hier nicht das Mittel der Wahl; Wasser darf nie Privatbesitz werden. Aber eine digitale jährliche Abfrage der Preise wird doch wohl möglich sein. Das Gleiche gilt übrigens auch fürs Abwasser – dort ist die Lage ähnlich.

Von Mathias Klein