Gerichtsverfahren in den Vereinigten Staaten laufen für Unternehmen oft nach einem bestimmten Muster: Untere Instanzen neigen in ihren Urteilen dazu, eher den Argumenten der jeweiligen Gegenseite Gehör zu schenken – in der Berufungsverhandlung auf der nächsthöheren Ebene stehen die Chancen oft deutlich besser, mit einer günstigeren Regelung oder einer nicht ganz so hohen Strafe davonzukommen. Im jüngsten Fall muss Volkswagen darauf hoffen, dass sich diese schon öfter gemachte Erfahrung einmal mehr bestätigt.

Investoren haben relativ gelassen reagiert

Im Prinzip hatte man den Dieselskandal in Wolfsburg schon so gut wie abgehakt. Insgesamt hat der Autokonzern dafür bereits etwa 32 Milliarden Euro ausgegeben oder zurückgelegt – viel mehr sollte eigentlich nicht mehr hinzukommen, da nach Vergleichen mit Behörden, Kunden und Händlern die größten Belastungen aus dem Weg geräumt schienen. Nach der jüngsten Entscheidung des obersten Gerichts von Ohio steht diese Gewissheit wieder infrage.

Falls der Bundesstaat wegen der Abgasmanipulation tatsächlich Sanktionen gegen Volkswagen verhängen dürfte, die über die bereits auf US-Bundesebene vereinbarten Strafen hinausgehen, müsste sich der Konzern auf weitere Zahlungen in Milliardenhöhe einstellen. Noch aber gilt der Konjunktiv: Dass auch die Investoren darauf setzen, dass der oberste Gerichtshof in Washington die Entscheidung aus Ohio kassiert, lässt sich am Kurs der VW-Aktien ablesen – am Mittwoch ging es nur moderat bergab.

Von Jens Heitmann