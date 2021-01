Hannover

Ja, es ist eine riesige Herausforderung, die mutmaßlich größte Impfkampagne der vergangenen hundert Jahre zu organisieren. Und natürlich umso mehr, wenn die Impfstoffhersteller uns alle auch noch kalt lächelnd im Stich lassen. Und nein, man möchte in der Haut der Verantwortlichen in Niedersachsen nicht stecken. Und doch kommt man auch am Tag des vorsorglich angekündigten Termindebakels an einer Erkenntnis leider nicht vorbei: Die Landesregierung hat das hochwichtige Impfthema bis hierher ordentlich in den Sand gesetzt.

Schon der Frühstart ging schief

Es begann mit einem verpatzten Frühstart Ende Dezember. Damals ergab sich kurzfristig die Möglichkeit, einige wenige Impfdosen schon deutlich früher als gedacht an die Frau oder den Mann zu bringen. Leider verpuffte diese Chance auf einen auch psychologisch wichtigen ersten Impuls, weil das Land zu unmöglicher Zeit eine kaum verständliche E-Mail in die Weiten der niedersächsischen Landkreise schickte, die dort, womöglich folgerichtig, kaum jemand las. Dann holperte und stolperte der Impfstart in den Seniorenheimen so ruckelig vor sich hin, dass das Land seit Wochen wie festgenagelt auf einem der hinteren Plätze der bundesweiten Impftabelle liegt. Zwischendurch fragten sich die Mitarbeiter der Universitätskliniken im Land, warum eigentlich die Kollegen anderswo längst den für sie existenziell wichtigen Piks in den Arm schon bekommen hatten, während sich ihre Landesregierung noch nicht einmal bei ihnen gemeldet hatte. Und nun, als vorläufiger Höhepunkt, das Durcheinander mit der Terminvergabe.

Anzeige

Für Krisenstabsleiter Heiger Scholz (SPD), Staatssekretär im Sozialministerium, war schon am Tag vorher klar, dass diese Verteilung von Terminen zunächst einmal in die Hose gehen würde, daher sagte er es vorsichtshalber gleich. Seine Logik: Es sei nicht möglich, die mehr oder weniger gleichzeitige Anfrage von 550.000 impfberechtigten Senioren im Land am ersten Tag aufzufangen, ohne danach, wenn die Frequenz der Anrufe mehr und mehr nachlassen werde, mit Überkapazitäten dazustehen. Also, so klang das, sei es schlechterdings nicht zu vermeiden, dass am Donnerstagmorgen Tausende Senioren Teilnehmer eines großen, gemeinsamen Frusterlebnisses werden würden. Die Organisatoren kalkulierten den Crash des Terminstarts also schlicht als unvermeidlich ein.

Das Scheitern war einkalkuliert

Aber war er das? Vermutlich nicht. Zumindest hätte man versuchen können, nicht zu scheitern. Zum Beispiel hätte man probieren können, die Terminvergabe zu dezentralisieren und mit den Landkreisen zusammenzuarbeiten, wie es der Chaos Computer Club vorschlug. Oder aber man hätte sich mit Profis zusammentun können, die mit rascher Nachfrage auf rare Güter Erfahrung haben, wie es das Land Schleswig-Holstein getan hat. Die Kieler Landesregierung nämlich übertrug die Terminorganisation dem privaten Dienstleister Eventim, der sonst Konzerttickets verkauft – und zwar sehr oft zu vielen Tausenden innerhalb weniger Minuten. Ergebnis: Während in Niedersachsen Tausende frustrierte Senioren an ihren tutenden Telefonen saßen, waren im hohen Norden „innerhalb einer Minute mehr als 4000 Termine in Warenkörben reserviert“, wie das dortige Gesundheitsministerium am Vormittag zufrieden konstatierte.

Damit ist natürlich auch in Schleswig-Holstein noch immer zu wenig Impfstoff da, und gemacht sind all diese Impfungen auch noch nicht. Doch es gibt für Tausende Menschen eine konkrete Perspektive – und das Gefühl, in guten Händen zu sein. Beides könnten viele über 80-jährige Menschen auch in Niedersachsen jetzt gut gebrauchen.

Von Felix Harbart