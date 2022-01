Hannover

Die Förderung weiblicher Führungskräfte haben sich die meisten Firmen auf die Fahnen geschrieben – im Unternehmensalltag endet sie aber zu oft an der „gläsernen Decke“: einer seltsamen Mischung aus Zweifeln und Vorurteilen, der Männer bei ihrem Aufstieg in der Hierarchie nicht begegnen. Entsprechend zäh sind die Fortschritte. In Aufsichtsräten börsennotierter Firmen ist immerhin ein Drittel der Sitze Frauen vorbehalten – in den Vorständen hingegen hätte es noch viele Jahre dauern können, um diese Quote zu erreichen.

Managerinnen werden meist besser entlohnt

Inzwischen hat auch hier der Gesetzgeber nachgeholfen. Auf ihren letzten Metern ist es der alten Bundesregierung noch gelungen, zumindest für börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten neue Regeln einzuführen. Demnach müssen sie bei mehr als drei Vorständen bei Nachbesetzungen im Topmanagement künftig mindestens eine Frau in das oberste Führungsgremium holen. Schon während des Gesetzgebungsverfahrens hat die Wirtschaft reagiert. In den 160 Unternehmen der Dax-Familie ist die Zahl weiblicher Vorstandsmitglieder innerhalb eines Jahres um rund ein Viertel gestiegen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit aber immer noch hinten. Während die Quote in der ersten Börsenliga unter 20 Prozent liegt, nahmen Frauen in den Vorständen der 30 Börsenschwergewichte in den USA zuletzt knapp ein Drittel der Sitze ein, in Großbritannien und Schweden rund ein Viertel.

Einen Trost immerhin gibt es: Wenn Frauen es hierzulande in den Vorstand eines börsennotierten Unternehmens schaffen, dann werden sie laut einer Studie besser bezahlt als ihre männlichen Kollegen.

Von Jens Heitmann