Hannover

Die Corona-Krise beschleunigt Prozesse nicht nur im medizinischen Bereich. Videokonferenzen schienen bis 2019 Angelegenheiten vor allem für Topmanager zu sein – inzwischen gehören sie zum Alltag zahlreicher Beschäftigter. Auch das Homeoffice ist für viele zur Normalität geworden. Zumindest in Branchen, in denen nichts produziert oder veredelt wird außer Dateien, die sich digital versenden lassen.

Wenn die Pandemie vorbei ist, dann kommt es zur Nagelprobe. Niemand weiß, wie die Menschen reagieren werden. Strömen sie in Scharen zurück in die Büros, weil sie sich nach Nähe und Kontakt sehnen? Oder bleiben sie den Büros fern, weil sie die gewonnenen Homeoffice-Freiheiten in die Normalität retten wollen?

Besserer „Teamspirit“ in der Gemeinschaft

Vorausschauende Chefs werden alles daran setzen, eine Balance herzustellen. Im Homeoffice gelingt vielen Beschäftigten ein ungestörtes, konzentriertes Arbeiten (zumindest wenn die Kinder außer Haus sind). Für kreative Prozesse aber ist ein räumliches Miteinander nahezu unersetzlich. Nur in der Gemeinschaft formt sich so etwas wie der „Spirit“ eines Unternehmens, der bewirkt, dass alle an einem Strang ziehen. Erste Studien zeigen, dass die Arbeitseffizienz im Homeoffice nicht geringer ist als im Büro. Unter mangelndem Teamwork aber sinken die Agilität und Flexibilität, sodass die langfristige Entwicklung von Unternehmen leiden könnte. Die neue Arbeitswelt wird daher in den Branchen, in denen Homeoffice sinnvoll und möglich ist, meist einen Kompromiss aus An- und Abwesenheit vorsehen. Wenn es die Zufriedenheit der Beschäftigten steigert und den Firmen hilft, haben alle gewonnen.

Von Conrad von Meding