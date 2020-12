Hannover

Die Fischerei beschäftigt in Großbritannien gerade einmal 24 000 Menschen und trägt lediglich ein halbes Prozent zur Wirtschaftsleistung bei – doch als Symbol für die Souveränität des Vereinigten Königreiches ist sie offenbar umso wertvoller: Für den Fall, dass die Gespräche mit Brüssel über ein Handelsabkommen nach dem Brexit scheitern, hat die Regierung in London bereits die Marine in Bereitschaft versetzt, um Kutter aus der EU von den eigenen Gewässern fernzuhalten. Ein Interesse an gemeinsamen Regeln zur Vermeidung einer Überfischung der Nordsee ist nicht mehr erkennbar.

Mehr Zurückhaltung der Fischer notwendig

Gründe dafür gäbe es genug – schon weil Fische wandern und sich nicht an territorialen Grenzen oder historischen Besitzansprüchen orientieren. Der Hering im Nordostatlantik ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell einstmals riesige Schwärme kollabieren können. Als der Bestand in der Nordsee Mitte der Siebzigerjahre zusammengebrochen war, sorgte erst eine Beschränkung der Fangmengen für eine langsame Erholung. Weil sich das Meer zunehmend erwärmt, zieht der Hering inzwischen nach Norden ab – damit wächst der Kreis der Anrainer, die Ansprüche auf den Bestand stellen.

Das hat aber nicht zur Folge, dass die „Alt-Fischer“ ihren Anteil ausreichend verkleinern. Zwar werden regelmäßig Fangmengen beschlossen – doch die Länder werden den Erwartungen von Wissenschaftlern nicht gerecht. Weil dennoch weiter gefischt wird, sind die Bestandsgrößen im vergangenen Jahrzehnt spürbar geschrumpft. Neben dem Hering täte auch dem Kabeljau eine gewisse Zurückhaltung der Fischer gut, auch der Briten. Doch die haben aktuell andere Prioritäten.

Von Jens Heitmann