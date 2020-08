Hannover

In der kommenden Woche wird es ernst: In Niedersachsen kehren die Schülerinnen und Schüler zurück in ihre Klassen. Und zwar alle gleichzeitig. Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass diese vordem banale Feststellung dieser Tage durchaus der Erwähnung wert ist. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sagt, er plane „das neue Schuljahr auf der Basis von Normalität“.

Zumindest die Gefühlslage in den Schulen indes hat vor dem Start mit Normalität nicht viel zu tun. Kein Wunder: Während Ministerpräsident Stephan Weil davon spricht, dass Fußballspiele vor Publikum, Weihnachtsmärkte oder Karnevalsfeiern noch bis ins kommende Jahr für ihn undenkbar sind, sitzen Schüler und Lehrer ab Donnerstag wieder teils mit 30 und mehr Personen in einem Raum. Selbstredend ist das ein Risiko. Allerdings eines, das einzugehen man gut begründen kann.

Wissenschaftliche Basis recht dünn

Und so tasten sich wie in Deutschland Länder überall auf der Welt an einen Neustart des Schullebens heran. Und wie bei uns ist die wissenschaftliche Basis, auf der sie das tun, recht dünn. „Nach heutigem Erkenntnisstand“ sei „davon auszugehen“, dass Kinder und Jugendliche sich grundsätzlich mit dem Virus infizieren und es auch weitergeben könnten, schreibt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ganz genau weiß es niemand.

Und so ähneln sich die Maßnahmen zum Schulstart in vielen Ländern der Welt – ob in Norwegen, Japan oder Tschechien: Überall werden die Jugendlichen in voller Klassenstärke zurück in die Schulen gebeten, überall gelten besondere Abstands- und Hygieneregeln.

An zwei Punkten ist die Chance für Diskussionen in den kommenden Wochen groß. Der erste betrifft die Maskenpflicht. Die gilt in Niedersachsen nur auf Gängen und Fluren, nicht aber im Klassenzimmer. Das widerspricht nicht nur dem Vorgehen etwa in Nordrhein-Westfalen und einigen europäischen und asiatischen Ländern, sondern auch der Empfehlung der Leopoldina. Aber, siehe oben: Was richtig ist, weiß niemand.

„Kohorten“ in der Schule – aber alle zusammen im Bus

Der zweite Punkt betrifft den Schultransport. Während die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Schulgebäudes fein säuberlich in voneinander getrennte sogenannte Kohorten aufgeteilt werden, werden sie sich vor und nach der Schule absehbar alle gemeinsam in rappelvollen Bussen und Bahnen drängen. Dass Land, Region und Städten zu diesem Punkt in all den Wochen nichts eingefallen ist, ist schon bemerkenswert.

Bei all dem bleibt aber richtig: Es muss wieder losgehen mit der Schule. Nicht nur wegen der gestressten Eltern, das auch. Vor allem aber zum Wohle der Kinder und Jugendlichen, die ein Recht auf Bildung und soziale Kontakte haben. Bei diesem Neustart wird es Pannen geben, und es wird Infektionen geben. Möglicherweise werden auch Klassen oder ganze Schulen zeitweise aussetzen müssen. Das mag nicht die Normalität sein, die der Kultusminister gemeint hat. Aber es gehört vermutlich zu jener neuen Normalität, mit der wir für den Moment leben müssen.

Von Felix Harbart