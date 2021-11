Hannover

Ein großer Teil der Welt mag mit zehn Geboten auskommen – im Kosmos von VW gibt es noch ein elftes: Das Stammwerk in Wolfsburg soll immer ausgelastet sein. Management und Betriebsrat haben sich 2016 in einem „Zukunftspakt“ darauf verständigt, dort bis zu einer Million Fahrzeuge im Jahr zu bauen. Von diesem Ziel hat sich der Konzern zuletzt immer weiter entfernt. Bereits im vergangenen Jahr liefen in Wolfsburg weniger als eine halbe Million Autos vom Band. 2021 könnten so wenige Fahrzeuge produziert werden wie zuletzt 1958.

Keine große Zukunft für Golf und Tiguan

Die Belegschaft ahnt inzwischen, dass der Schrumpfkurs nicht nur am Chipmangel liegt. Auch für viele Beschäftigte ist es nachvollziehbar, dass der Konzern die vorhandenen Halbleiter bevorzugt in margenstarken Autos verbaut, um Umsatz und Gewinn zu stabilisieren. Die aktuellen Engpässe sind jedoch nicht das eigentliche Problem – das ist die Modellpalette: Im Stammwerk werden Fahrzeuge mit Verbrennermotor hergestellt, vor allem der Golf und der Tiguan. Noch sind beide Modelle für die Marke VW wichtig, aber eine große Zukunft haben sie nicht mehr.

Diese verspricht eher die zweite Generation von Elektroautos, die der ID-Reihe folgen soll. Dass auch Wolfsburg als Standort vom „Trinity“-Projekt profitieren wird, gilt intern als sicher. Die Frage ist nur: unter welchen Bedingungen? Für VW-Chef Herbert Diess ist klar, dass sich auch das Stammwerk an der Produktivität des Konkurrenten Tesla orientieren muss, der bei ihm als Maßstab für fast alles gilt. Weil das innerhalb der alten Gemäuer offenbar nicht möglich erscheint, soll nun erst einmal eine Art Nebenwerk entstehen. Eine langfristige Lösung ist das nicht.

Von Jens Heitmann