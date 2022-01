Hannover

Kontaktbeschränkungen, 2G plus, Quarantäneregeln – auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag fuhr die deutsche Politik einmal mehr das ganze Arsenal von Corona-Bekämpfungsmaßnahmen auf, mitsamt der martialisch-bürokratischen Nomenklatur. Und wichtig daran war wieder einmal die Symbolik, denn das Signal hieß: Achtung, es wird noch einmal ernst. Weil Omikron kommt.

„Licht am Ende des Tunnels“

Der Unterschied zu früheren Krisensitzungen: Am Ende des Tunnels flackert dieses Mal ein Licht, und es ist vielleicht gar nicht mehr so fern. Auch für ihre Vorsicht bekannte Experten wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der Berliner Virologe Christian Drosten und der hannoversche Lungenspezialist Tobias Welte sehen Anzeichen dafür, dass die Omikron-Variante den Übergang von der Pandemie in die Endemie besorgen könnte. Das heißt: Mit Omikron könnte aus Corona eine Krankheit werden wie andere auch. Eine, die man durchaus ernst nehmen muss, die unser Leben aber nicht mehr auf den Kopf stellt.

Nun haben wir in den vergangenen zwei Jahren so viele Prognosen gehört und so viele Varianten kommen und gehen sehen, dass uns die Lust auf Hoffnung möglicherweise schon ein wenig vergangen ist. Aber vielleicht schadet es nicht, den Gedanken einmal zuzulassen: Wir beißen jetzt noch einmal für sechs oder acht Wochen die Zähne zusammen – und dann könnte das Leben zurückkehren, wie wir es bis Ende 2019 kannten. Das Leben ohne Virus.

Machen wir’s lieber ohne „Freedom Day“

Dabei sollten wir uns vorsichtshalber an den Gedanken gewöhnen, dass diese Rückkehr der Normalität nicht mit Tusch und Feuerwerk über uns kommen wird. Wie es aussieht, werden wir uns wohl eher vorsichtig in die Freiheit tasten. Werden diese Maßnahme beenden, dann jene – und sehen, was passiert. Ansonsten droht uns eine emotionale Achterbahnfahrt wie den freiheitsliebenden Briten, die im Sommer den „Freedom Day“ feierten, um jetzt zu Tausenden infiziert in Quarantäne zu sitzen.

Doch bei aller Vorsicht wird entscheidend sein, dass wir diese neu gewonnene Freiheit dann auch entschlossen annehmen – wann auch immer es so weit ist. Kann sein, dass viele von uns die alte Unbefangenheit erst wieder lernen müssen, mit der wir früher ohne nachzudenken zu Großkonzerten oder in unsere Eckkneipe gegangen sind. Doch genau das müssen wir über kurz oder lang wieder tun, auch ohne Maske irgendwann, und liebe Menschen umarmen, wenn wir sie treffen. Sonst droht uns das Gefühl von Gemeinschaft, das wir seit zwei Jahren aus Vor- und Umsicht unterdrücken, dauerhaft verloren zu gehen. Und das wäre Gift für die Seele.

Kopf einziehen, die Welle kommt

Für den Moment heißt es also: Kopf einziehen, die Welle kommt. Vielleicht können wir aber aus der Deckung schon einmal Pläne fürs Frühjahr und den Sommer machen, die Zeit nach der Pandemie. Und wenn sie dann nicht vorbei ist? Dann später. So viel ist sicher.

