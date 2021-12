Hannover

Die vergangene Corona-Woche war mal wieder eine der großen Ankündigungen. Da kündigte zum Beispiel die Landesregierung in Hannover an, es gelte nunmehr flächendeckend 2 G plus – ob in der Gastronomie, beim Sport, im Einzelhandel oder bei Kulturveranstaltungen. Bis sich nach zwei Tagen herausstellte, dass es kaum geeignete Testzentren gibt und die Regel daher faktisch auf eine Art Lockdown hinauslief, nur ohne staatliche Unterstützungszahlungen. Was folgte, waren ein kompliziertes Regelwerk zum Thema Testen (das obendrein Tür und Tor für Schmu öffnete) und eine halbe Rolle rückwärts, in deren Zug man „geboosterte“ Niedersachsen von der Testpflicht befreite. Leider gibt es von denen noch nicht besonders viele – und ob das rechtlich ganz sauber ist, kann man bezweifeln.

30 Millionen Impfungen – mit welchem Impfstoff?

Gleichzeitig gab in Berlin der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Losung aus, bis Jahresende würden in Deutschland 30 Millionen weitere Impfungen verabreicht. In Hannover beklagten Ärzte derweil, vom bestellten Impfstoff komme nur ein Bruchteil bei ihnen an. Im Kleinen läuft es nicht viel anders: Da rief der um keinen Auftritt verlegene neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) schon einmal eine Impfkampagne für Kinder aus, ohne, dass der Impfstoff überhaupt da wäre – von einer Empfehlung durch die Ständige Impfkommission gar nicht zu reden.

Es ist in dieser Pandemie niemandem übel zu nehmen, etwas falsch zu machen. Es ist auch nicht verwerflich, seine Meinung zu ändern. Es ist nur ärgerlich, wenn die gleichen Fehler immer und immer wieder geschehen. Das niedersächsische Test-Desaster erinnert an den Vorstoß der Landesregierung im vergangenen Sommer, groß angelegte Impfungen in Schulen durchführen zu wollen. Damals musste man das geplante Projekt wenige Tage später kassieren, weil sich herausstellte, dass kaum Impfstoff da war.

Wenn die Lage gut ist, passiert nichts

Es ist ein ärgerliches Muster in den vergangenen beinahe zwei Jahren: Wenn die Lage gut ist, passiert weitgehend nichts. Wenn sie schlecht ist, grassiert dagegen der Aktionismus, der oft auch deshalb teils wirkungslos verpufft, weil niemand in der Zwischenzeit etwas vorbereitet hat. So war es auch in diesem Sommer: Weder rüsteten sich Bund und Land für eine groß angelegte Booster-Kampagne, noch machten sie die Schulen fit für die Pandemie. Ob die Bundestagswahl daran schuld war? Kann sein, muss aber nicht.

Was jetzt ebenfalls plötzlich und hektisch beginnt ist die überfällige Debatte über eine Impfpflicht. Der wäre die Politik gern ausgewichen, zumal sie eine Pflicht ja bisher apodiktisch ausgeschlossen hat. Allerdings kann sich ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr erklären, warum die gleichen Politiker, die die Freiheit des einzelnen auf freie Impfentscheidung derart sorgsam verteidigt haben, sämtliche anderen Freiheiten so rigoros beschneiden konnten. Niemand weiß, was eine Impfpflicht im Kampf gegen die Pandemie wirklich bewirken würde. In jedem Fall aber ist mittlerweile so viel Zeit vertan worden, dass sie allerfrühestens gegen eine fünfte Welle helfen könnte.

Omikron kann alles ändern

Zu allem Überfluss steht die nächste Unbekannte schon auf unserer Türschwelle: die Virusvariante Omikron. Gegen sie, sagen die Impfstoff-Erfinder von Biontech und Moderna, werde es wohl einen veränderten Impfstoff brauchen. Gleichzeitig trifft sie in Südafrika gerade besorgniserregend viele Kinder schwer. Das klingt nicht nach einem Problem, das man auch noch vertrödeln sollte.

Von Felix Harbart