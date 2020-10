Hannover

Hand aufs Herz: Blicken Sie noch durch? Gibt es überhaupt noch jemanden, der in diesen Tagen unfallfrei sagen kann, wer wann wohin reisen kann? Was genau in Gaststätten gilt? Oder ob die Verwandtschaft zu einer Beerdigung in der kommenden Woche anreisen darf? Politik und Verwaltungen ändern hier bald stündlich ihre Vorgaben – was ihre Arbeit langsam zu einer Zumutung werden lässt.

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Manche sind nachvollziehbar, manche vorgeschoben. So oder so fahren alle Verantwortlichen beim Versuch, die Corona-Pandemie einzuhegen, auf Sicht durch den Nebel. Und der wird offenkundig dichter, je näher wir dem Winter kommen. Es stimmt ja auch: Die neuen Infektionszahlen dämpfen die Zuversicht; es erscheint klug, noch besser hinzusehen. Womöglich ist es nur noch eine Frage von Wochen, bis an den Belegungszahlen der Krankenhäuser wieder sichtbar wird, was das Virus auch anrichten kann.

Naive Lüftungstipps für Schulen

Die Politik will einen Kollaps der Kliniken auf jeden Fall verhindern. Dazu aber müsste sie – um im Bild zu bleiben – bei der Fahrt durch den Nebel das Tempo drosseln und im Zweifel vielleicht sogar einmal ganz anhalten. Das entspräche dann dem Lockdown, einem staatlich verfügten Stillstand des öffentlichen wie privaten Lebens. Da den aber mit ein paar sehr guten Gründen niemand will und der Nebel auch nicht überall im Land gleich dicht ist, bleiben die Verantwortlichen auf dem Gaspedal. Und vollführen lieber die hektischen Lenkbewegungen, die wir aktuell erleben. Mit dem ganzen wilden Durcheinander bei Reiseregelungen, Versammlungsvorschriften oder bürokratisch-naiven Lüftungstipps für Schulen.

Hinzu kommt: Die Naturwissenschaft fällt als Lotsin zunächst auch aus. Was etwa Virologen zur Pandemie sagen, ist gelernt und verstanden. Es war hilfreich, um die Dimension und mögliche Dynamik der Seuche zu verstehen und die Grundregeln im Umgang mit ihr zu klären – aber es hilft aktuell nicht mehr viel weiter. Kein Politiker kann sich mehr hinter einem weißen Kittel verstecken.

„Charaktertest“ auch für die Politik

Nun geht es um Entscheidungen. Wie schnell fahren wir durch den Nebel? Welches Risiko gehen wir ein? Und was heißt das genau für den Alltag mit dem Virus? Es würde sehr helfen, wenn es darauf jetzt eindeutigere Antworten gäbe. Noch stützt eine große Mehrheit der Menschen im Land den Vorsorgekurs. Nicht aber das Hü und Hott eitler oder zaudernder Landesfürsten, die sich oft erst dann zusammenraufen, wenn die Kanzlerin sich einschaltet. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht mit Blick auf die Vorsorge kühn von einem „Charaktertest“ für die Gesellschaft. Das gilt dann wohl für alle – auch in der Politik.

Von Hendrik Brandt