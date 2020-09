Hannover

Was für ein Aufwand. Die Bundeskanzlerin lädt ein, Kultusminister der Länder sind dabei, die Bundesbildungsministerin auch, die Sitzung dauert Stunden – und am Ende beschließt dieser „ Schulgipfel“, dass Lehrerinnen und Lehrer jetzt einen tragbaren Dienstcomputer bekommen sollen. Donnerwetter. Zugegeben, es ging auch noch um ein paar weitere Punkte wie etwa das Lüften der Klassenzimmer zur Corona-Bekämpfung und vor allem ums Geld. Aber im Kern steht eine Blamage. Dass die in Schulfragen unzuständige Kanzlerin erst zum Tee bitten muss, damit die Dinge bei der Digitalisierung des Unterrichts im Land zumindest symbolisch voran kommen, ist peinlich. Für die amtierenden Schulminister, ihre hochmögende Kultusministerkonferenz – und für den stets so gelobten Bildungsföderalismus erst recht.

Politik und Schulen stolpern durch die Zeit

Sicher, die Behauptung, es sei bisher gar nichts geschehen, wäre ungerecht. Es gab schon vor Corona Schulleitungen und Kollegien, die verstanden hatten, welche gewaltigen Umbrüche die Digitalisierung unserer Kommunikation (und damit des Lebens) auch für ihre Arbeit mit sich bringen würde. Aber viele waren es nicht. Die Präsenzeinschränkungen durch die Pandemie haben weitere Pädagogen erkennen lassen, worum es jetzt geht. Doch statt hier jetzt planvoll und entschlossen anzuknüpfen, stolpern Politik und Schulverwaltung durch die Zeit.

Es geht nicht um Geräte, es geht um Konzepte

Das liegt auch an einem Konstruktionsfehler der Schulorganisation, der sich in Niedersachsen in diesen Monaten immer dramatischer zeigt. Denn es geht ja zunächst mal nicht um die Frage, wer wann welches Gerät bekommt oder welche Schule die meisten Tablets hat. Am Anfang wäre erstmal zu klären, wie künftig was unterrichtet werden soll. Welche Lehr- und Lernmittel in welchem Fach, für welche Schülergruppe sinnvoll und nötig sind, wo welche digitale Arbeitsmittel helfen können. Und wo vielleicht auch nicht. Erst dann geht es um Netze und anschließend um Geräte.

Aber: Solche digital-didaktischen Rahmenpläne haben Behörden und Schulen vielfach noch immer nicht erarbeitet. Wer das nicht glaubt, muss nur auf die langen Bücherlisten gucken, die zum Schuljahresanfang wie eh und je kursieren. Für den „neuen Unterricht“ fehlt das Konzept. Zugleich aber sollen die Schulträger, meist also Städte und Gemeinden, jetzt das Geld aus dem Digitalpakt des Bundes abrufen, und sich um den Kauf von Geräten und Beiwerk kümmern. Wofür und wozu genau ist da kaum noch die Frage. Das ist Unsinn; ein „Bundes-Laptop“ hilft da auch nicht weiter. Es ist Zeit für Hausaufgaben, auf dem Amt und in der Schule. Die Beteiligten müssen sagen, was wir wie machen wollen – und dann eine Einkaufsliste schreiben. Es eilt. In den Herbstferien wäre Zeit.

Von Hendrik Brandt