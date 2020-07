Hannover

Es gibt Bereiche in unserem Alltag, zu denen jeder etwas sagen kann. So wie beim Wetter oder der Bundesliga. Verwaltungen gehören unbedingt dazu. Zu ihnen hat nahezu jeder eine Meinung, selten ist es eine gute. Und schnell steht dann ein kollektives Urteil fest. Da spielen dann Klischees eine Rolle, die irgendwo zwischen Gummibäumen, Windows NT oder Faxgeräten mit Thermopapier in einem Grauschleier verschwimmen. Wenn es dann noch konkret um die Stadtverwaltung in Hannover geht, gibt es in der Diskussion meist kein Halten mehr. Von besonderer Ineffizienz ist da die Rede, von Filz und Bewegungsarmut. Unerreichbare Behörden, teure Baupannen, die Rathausaffäre – man wisse ja schon. Nicht alle Hannoveraner denken so, aber wer einen Chor zusammenstellen will, der Lobeshymnen auf die Beamten und Angestellten Rathaus singt, wird viel Werbung machen müssen.

Der Baubereich ist blamiert

Wie so oft im Leben wird es nicht nur an einer Seite liegen, dass es soweit gekommen ist. Womit dann vielleicht auch schon ein erster Schritt zur Lösung erkennbar wird. Dazu gehört, allseits ein paar unbequeme Wahrheiten anzuerkennen. Erst dann wird das Urteil fair.

Fürs hannoversche Rathaus arbeiten mehr als 11.000 Menschen – vom Gärtner über die Erzieherin oder die Feuerwehrfrau bis zum Architekten oder der Fachjuristin. Fast das ganze Leben einer Großstadt spiegelt sich in ihrer Verwaltung. Nicht alle der hannoverschen Beamten und Angestellten haben direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun, mittelbar aber sind sie sämtlich für sie da. So versteht sich die Verwaltung ihrem eigenen Leitbild nach auch – aber sie lebt es halt nicht wirklich und überall.

Ein Dauerthema: Der Neubau der Feuer- und Rettungswache liegt weiter hinter Plan. Die neue zentrale Leitstelle sollte bereits 2017 fertig sein. Und nun wird alles auch noch 40 Millionen teuerer als veranschlagt. Quelle: Rainer Dröse

Allein die Klagen über die Bauverwaltung sind derart massiv, dass hier ein ganzer Lebens- und Wirtschaftsbereich den Kontakt zum Rathaus auf das Allernötigste beschränkt. Dort, wo Bürgerinnen und Bürger unmittelbar vor Schaltern stehen (wie etwa bei der Autozulassung) erleben sie ihre Stadt in vielen Fachbereichen als mindestens schlecht organisiert. Und wer den elektronischen Kontakt zur Verwaltung sucht, ist in der Regel gut beraten, sich das noch einmal zu überlegen. Sogar gesetzlich zugesagtes Elterngeld wird in Hannover nicht rechtzeitig ausgezahlt. Es ist kein Wunder, dass Bürgerinnen und Bürger hier immer öfter die Arme verschränken und den Kopf schütteln.

Mitarbeiter in der Wagenburg

Nur: Diese ablehnende Grundhaltung der Stadtverwaltung gegenüber führt dort nicht etwa zu Veränderungen, sondern zu restloser Erstarrung. Im Rathaus greifen seit Jahren die immer gleichen Reflexe, wenn es Kritik an wichtigen oder auch nicht ganz so wichtigen Punkten der Arbeit gibt. Bestreiten, beschwichtigen, gelegentlich auch mal beschimpfen – das ist der Dreiklang, der oft vom Trammplatz zurückkommt. Zeitgemäße Kommunikation auch eigener Fehler, Arbeit an Missverständnissen oder der Mut zum beständigen Dialog über schon einmal komplizierte Sachverhalte sind zu Ausnahmen geworden. Sie sind wund gescheuert im Rathaus von all der Kritik. Auch deshalb geht es dort nicht immer rational zu, wenn Bürger oder Medien auf Missstände aufmerksam machen. Statt offensiv die Kommunikation zu suchen und denkbare, ja auch verzeihliche Fehler anzugehen, ist das Ziel meist nur noch, die Wagenburg enger zu stellen. Um den vermeintlichen Feind draußen zu lassen.

Die Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld hatte sich lange aufgestaut. Die Stadt hat den Überhang nach eigenen Angaben mittlerweile abgebaut. Quelle: Christin Klose/dpa (Symbolbild)

Dahinter steckt ein altes Missverständnis, das von der politischen Großwetterlage der letzten Jahrzehnte nicht ganz zu trennen ist: Wie die Sozialdemokraten (und manche Grüne) haben viele Menschen in der hannoverschen Verwaltung den Dienst für die Stadt mit der nahezu uneingeschränkten Herrschaft über sie verwechselt. Oder auch mit einem Mandat zur Volkserziehung, wie die Einführung des Gendersterns zeigt. Die Menschen im Rathaus aber sind nicht die Stadt. Sie dienen ihr nur. Wer mit ihnen also unzufrieden ist oder etwas erklärt bekommen möchte, begeht keine Insubordination, sondern nimmt ein demokratisches Recht wahr.

Spitzenleute sprechen von „Sanierungsfall“

Dafür jedoch gibt es in vielen Teilen der Verwaltung bisher kein hinreichendes Sensorium. Im Gegenteil: Erst in dieser Woche hat der allgegenwärtige Personalrat wieder eine Abteilung mit dem Hinweis eingeschworen, dass allein schon durch öffentliche Nachfragen „die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit“ in Zweifel gezogen werde. Hier sind Maßstäbe und Verhältnisse völlig verrutscht.

Da ist es im Grunde beruhigend, dass die härtesten Formulierungen für die Zustände derzeit auch aus dem Rathaus selbst kommen. Ewig unbesetzte Stellen, oft ängstliche mittlere Führungskräfte mit Kungelrunden aus alten Zeiten, eine IT-Infrastruktur mit Seltenheitswert – immer mehr Mitarbeiter spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Wer will schon in einem Bereich arbeiten, über den außerhalb immer wieder in negativem Grundton gesprochen wird und der selbst attraktive Stellen nicht mehr besetzt bekommt. Weiter oben in der noch immer sehr strengen Hierarchie ist mittlerweile sogar das Wort vom „Sanierungsfall“ zu hören, wenn es um die innere Verfasstheit des Rathauses geht. Die Absurditäten reichen schließlich sogar bis in die Spitze: Weil sich beispielsweise bisher niemand traut, die Vertreterin des allgegenwärtigen Gesamtpersonalrats aus der offiziellen Runde von Oberbürgermeister und Dezernenten hinauszubitten, tagt das Gremium mehr oder minder noch ein zweites Mal – inoffiziell. Für die wichtigen Entscheidungen. Das alles aufzubrechen wird nicht leicht.

Bürger benehmen sich daneben

Und was ist mit der anderen Seite – den Bürgerinnen und Bürgern? Sie erwarten immer mehr von ihren Dienstleistern, die sie dafür eher leidlich bezahlen. Wollen stets alles sofort und ohne weitere Nachfragen geregelt wissen. Am liebsten rund um die Uhr, wenn es gerade passt. So gut es ist, dass heute niemand mehr vor Schaltern stehen und gleichsam Haltung annehmen muss, so beachtlich ist auch der Pendelausschlag zur anderen Seite. Wer erlebt, wie manche Menschen zuweilen mit Vertretern der Stadtverwaltung umgehen, erlebt das Wort Fremdschämen noch mal neu.

Die perfekte Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt Quelle: Moritz Frankenberg

Selten wird etwa anerkannt, dass Dinge schon aus rechtlichen Gründen zuweilen ihre Zeit brauchen. Dass sich Menschen auch im Rathaus über das normale Maß hinaus engagieren, dass sie trotz alter Computer zu Hause weiterarbeiten, Aktenberge an Schreibtischen aus den Siebzigern auch mal außer der Reihe bewältigen. Dass sie als Sozialarbeiter zu Unzeiten offene Ohren haben, als Feuerwehrleute oder Hausmeister nächtens für die Stadt sorgen. Oder etwas schaffen, womit im Ernst niemand gerechnet hat: inmitten des politischen Wirbels des letzten Jahres eine perfekte Bewerbung Hannovers fürs Rennen um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 auf die Beine zu stellen. Doch auch das ist die hannoversche Verwaltung. Arm, aber sexy, hieß so etwas einmal anderenorts.

Was schafft der neue Oberbürgermeister?

Es geht beim Miteinander von Bürgern und Verwaltung in der Stadt also am Ende bestimmt um Organisation und Geld – vor allem aber um Haltungen. Da haben die Kunden, wenn man so will, einen Teil zu tun. Aber die Menschen im Rathaus eben auch. Sie sollten trotz der aktuell überall unsicheren Zeiten ihre Wagenburg verlassen und dabei diejenigen hinter sich lassen, die ihnen immer noch erzählen, dass es außerhalb gefährlich sei. Dass Bedenkentragen eine höhere Qualifikation zeige. Oder dass Digitalisierung nicht zu Jobveränderungen führen dürfe.

Die Zeichen stehen gut für einen solchen Aus- und Aufbruch: Die Stadt hat einen neuen, ambitionierten Oberbürgermeister und bekommt demnächst mit gleich drei neuen Dezernentinnen und Dezernenten eine fast komplett verjüngte Führungsspitze. Auf sie alle zusammen wartet da ein gewaltiges Paket, auf dem „Kulturveränderung“ steht. Auf die gemeinsame Führung und (An-)Leitung wird es jetzt ankommen. Sogar von einer „Revolution von oben“ ist schon die Rede. Warum auch nicht? Damit alle Menschen im Rathaus und die Bürgerinnen und Bürger Hannovers nicht mehr nur an gleichen Strang ziehen, sondern auch wieder in die gleiche Richtung. Die Stadt hat es nötig – und verdient.

Was meinen Sie zu diesem Thema – als Bürger oder Mitarbeiter im Rathaus? Wir laden herzlich zur Diskussion ein. Schreiben Sie uns gern unter leserbriefe@haz.de. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Von Hendrik Brandt