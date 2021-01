Hannover

Schlachthöfe sind eine Welt für sich. Jeder weiß, dass es sie geben muss, denn anders können aus Schweinen keine Schnitzel werden – die Details aber blenden gerade Nichtvegetarier lieber aus. Nach Berichten über die Bedingungen, unter denen die Beschäftigten dort arbeiten, und über die Umstände, unter denen sie bisweilen leben, brach sich zuweilen zwar Empörung Bahn. Im Anschluss aber ist beides immer wieder in Vergessenheit geraten, bis der nächste Skandal die allgemeine Verdrängung kurzzeitig unterbrochen hat.

Selbst den Behörden scheint das so ergangen zu sein. Anders lässt sich die Überraschung kaum erklären, mit der die Aufseher auf die plötzliche Häufung von Corona-Infektionen unter den Belegschaften reagierten. Dass die bei Ausbruch der Pandemie empfohlenen hygienischen Standards und Abstandsregeln bei Mehrfachbelegungen in Sammelunterkünften oft nicht einzuhalten waren, hatte in Ministerien und Kreishäusern offenbar niemand so recht auf dem Schirm.

Mitarbeiter werden in die Stammbelegschaft integriert

Auf diese Missachtung hat der Gesetzgeber erstaunlich schnell reagiert. Nach dem Verbot der Werksverträge kann sich die Fleischindustrie nicht länger hinter dubiosen Subunternehmern verstecken – die Betriebe müssen jetzt alle Mitarbeiter in ihre Stammbelegschaft integrieren und für angemessene Lebensbedingungen sorgen. Dass man diese Reformen in so kurzer Zeit auf den Weg bringen konnte, zeigt noch einmal sehr eindrücklich, wie groß das Versagen in der Vergangenheit gewesen ist. Alle haben weggeschaut: Mit dem Sterben wie mit dem Leben in den Schlachthöfen wollten sich lange weder Politiker noch Konsumenten mit dem nötigen Ernst beschäftigen.

Von Jens Heitmann