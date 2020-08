Hannover

Wer als Geldanleger von der Entwicklung an den Börsen profitieren möchte, aber hohe Ausschläge bei den Kursen vermeiden will, wählt meist einen Mischfonds. Diese Fonds verteilen das Risiko auf mehrere Anlageklassen, indem sie in Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien investieren. Dies mindert in der Regel den Ertrag – aber vor allem Privatkunden nehmen diesen Nachteil für eine höhere Sicherheit gern in Kauf.

Von ihrer Konstruktion her ist auch die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft eine Mischung von recht unterschiedlichen Risiken: Das Land Niedersachsen hält Anteile an Unternehmen aus der Autobranche, der Stahlindustrie, der Luftfahrtbranche, dem Finanzwesen sowie den Bereichen Verkehr und Messe. Angesichts der Breite des Portfolios ist die Erwartung nachvollziehbar, dass nicht alle Beteiligungen gleichzeitig in eine Krise geraten. Bei der HanBG stimmt jedoch die Verteilung der Gewichte nicht – die Krise der Norddeutschen Landesbank hat gereicht, um das Eigenkapital der Gesellschaft aufzuzehren.

Es wird unbequem

Dass die Holding ihren Betrieb nicht einstellen muss, hat sie ihren stillen Reserven zu verdanken – und den Dividenden von Volkswagen. Ohne die Zahlungen aus Wolfsburg wäre sie schnell am Ende. Bisher war ein solches Szenario kaum denkbar, selbst die hohen Belastungen aus der Dieselaffäre hat der Autokonzern gut weggesteckt. Die Corona-Krise trifft aber auch VW hart. Die Ausschüttungen für dieses Jahr dürften deutlich niedriger ausfallen als zuletzt. Die Zeit, in der die HanBG für die Landesregierung ein bequemes Vehikel zur Verwaltung der Beteiligungen sein konnte, nähert sich ihrem Ende.

Von Jens Heitmann