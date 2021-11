Hannover

Die neue Heizkostenverordnung soll Wohnungsmietern und -eigentümern die Möglichkeit bieten, ihre Heizkosten besser zu kontrollieren. Das klingt gut. Sicher aber ist bisher nur: Zunächst einmal wird alles teurer. Der Bundesrat hat am Freitag die Verordnung um neue Aufgaben erweitert, ohne zugleich eine Kostendeckelung vorzuschreiben. Man darf vermuten: Da waren Lobbyisten erfolgreich am Werk.

In bundesweit 18 Millionen Wohnungen mit Zentral- oder Fernwärmeheizungen muss der Energieverbrauch an jedem einzelnen Heizkörper erfasst und aufgeteilt werden. Das Geschäft mit den kleinen Wärmemessgeräten ist ein Milliardenmarkt, den im Wesentlichen drei Dienstleister unter sich aufteilen: Ista, Techem und Brunata-Metrona. Sie haben kaum lokale Konkurrenz und kassieren pro Wohnung im Schnitt 50 bis 100 Euro.

Das jetzt vom Bundesrat beschlossene technische Upgrade macht erstens die Funkabfrage der kleinen Messgeräte an den Heizkörpern von 2026 an zur Pflicht. Die Geräte werden also aufwendiger. Zweitens sollen Nutzer eine monatliche Auswertung des Verbrauchs erhalten. Beides werden sich die Anbieter teuer bezahlen lassen. Damit steigen die Wohnnebenkosten erneut an.

Bürokratie lässt Kosten steigen

Fraglich ist, ob das alles jemals einen messbaren Vorteil bringen wird – ob für das Klima oder das Portemonnaie der Kunden. Ein Modellversuch der Deutschen Energieagentur (Dena) mit 1000 Haushalten hat zwar ergeben, dass interessierte Mieter ihre Energiekosten um bis zu 10 Prozent senken konnten, als sie monatlich eine Abrechnung ihres realen Verbrauchs schwarz auf weiß erhielten. Gleichzeitig aber stiegen durch die Bürokratie die Kosten um 3 Prozent für alle Nutzer.

Effektives Energiesparen lässt sich nicht durch Datensammeln erreichen, sondern nur durch den Umbau von Immobilien und Heizungen. Vor Schritten in diese Richtung aber hat sich der Gesetzgeber gedrückt. Von dieser Novelle nun profitieren nur die Dienstleister. Für die zahlt sich ihre Lobbyarbeit aus.

Von Conrad von Meding