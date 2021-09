Hannover

Es ist gut, dass sich die drei Kanzlerkandidaten am Sonntagabend einmal mehr im Fernsehen getroffen haben. Die Debatte unter dem Kunst-Titel „Triell“ bestimmt heute morgen die Debatte – und die Niedersachsen können in ihrem Windschatten analysieren, was aus der Kommunalwahl vom Sonntag zu lernen ist. Da ist gut zu tun – nur hat es eben wenig Bezug zur anstehenden Abstimmung im Bund.

In der Kommune gelten andere Gesetze

In den Kommunen, den Stadt- und Ortsräten, gelten immer öfter andere politische Gesetze als in Berlin. Und bei der Direktwahl von Stadt- oder Regionsoberhäuptern sowieso. Persönlichkeit und Profil sind hier meist wichtiger als die Parteizugehörigkeit. Zumal die alten Bindungen ohnehin verblassen. Die Zeiten, in denen Parteien mancher Farbe hier und da auch mit völlig ungeeigneten, der eigenen Klientel aber umso fester verhafteten Kandidaten durchkamen, sind so gut wie vorbei.

Wer wüsste das besser als die Sozialdemokraten in der Region Hannover. Sie haben schwere Jahre hinter sich. Zunächst wegen eines überforderten Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt und erst recht nach dem folgerichtigen Verlust der Rathausspitze 2019. Für sie wird sich das Wahlergebnis erst einmal als gelungene Revanche im Kampf mit den Grünen anfühlen. Die SPD hat gute Chancen, auch künftig den Präsidenten der mächtigen Region Hannover zu stellen, die Grünen spielen hier schon gar keine Rolle mehr. Das ist ein großer Zwischenerfolg für den stets smarten, am Ende aber schwer fassbaren SPD-Kandidaten Steffen Krach. Die CDU auf der anderen Seite hat es ihm bisher auch nicht allzu schwer gemacht. Mitbewerberin Christine Karasch ist klug und versiert, doch hat sie bisher stets durchscheinen lassen, dass die Politik nie so ganz ihre Welt wird. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich beide jetzt im Endspurt vor der Stichwahl zeigen.

Ein diffuses Bild im Land

Wie in Hannover hat der Wahlabend auch sonst ein eher diffuses Bild hinterlassen. Vielerorts entscheiden sich die Rennen um hohe Ämter erst in der Stichwahl in 14 Tagen. Es gibt aufs ganze Land gesehen keinen wirklichen Trend – auch wenn die Parteistrategen aller Farben anderes behaupten werden. Klar ist jedoch zweierlei: Die politische Trennung zwischen Stadt und Land wird deutlicher; das zeigen vor allem die sehr unterschiedlichen Ergebnisse der Grünen. Die Partei wird da eine Menge aufzuarbeiten haben, vor und wohl auch nach der Bundestagswahl. Und, das im Grunde ist das Wichtigste: Zum zweiten Mal hat die Beteiligung an einer Kommunalwahl in Niedersachsen zugenommen. Trotz widriger Pandemie-Umstände und hier oder da kaum nachvollziehbarer Organisationspannen. Ein gutes Zeichen in diesen Zeiten.

Von Hendrik Brandt