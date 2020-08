Hannover

Im Luftverkehr hatte man sich sehr an stabile Wachstumsraten gewöhnt. Zuletzt verdoppelte sich die Zahl der Passagiere alle 15 Jahre, und für die Branche gab es selbst zu Beginn der Corona-Pandemie noch keinen Grund, an einer Fortschreibung dieses Trends zu zweifeln – schließlich waren auch die Einbrüche nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center und infolge der Finanzkrise nur von kurzer Dauer. Von diesem Optimismus ist nicht viel geblieben.

Auch etliche Flughäfen sind gefährdet

Aktuell steht noch mehr als ein Drittel der weltweiten Flotte von rund 25 000 Maschinen am Boden. Die Umsätze aller Fluggesellschaften könnten sich Schätzungen zufolge bis Ende des Jahres halbieren – die erwarteten Verluste von zusammen rund 100 Milliarden Dollar würden der Hälfte sämtlicher Gewinne entsprechen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eingeflogen worden sind. Wie sich die Airlines von diesem Aderlass erholen sollen, steht in den Sternen. Nicht nur die Flugzeughersteller sehen das mit Sorge, auch etliche Airports sind gefährdet.

Gut ging es vielen Flughäfen schon vor der aktuellen Krise nicht, zwei von drei Anbietern weltweit steckten bereits in den roten Zahlen. Nun verschärft sich der Druck – vor allem auf die kleineren Plätze in der Provinz, die ausschließlich vom Tourismus und einzelnen Billigfliegern leben. Wenn dem nicht alle Standorte gewachsen wären, müsste das für die Passagiere noch kein großer Nachteil sein: Gerade in Deutschland liegt der nächst­größere Flughafen meist nicht weit entfernt. Für die Steuerzahler könnte ein Ausleseprozess sogar wünschenswert sein, weil es ihnen dadurch erspart bliebe, dauernde Verluste zu finanzieren.

Von Jens Heitmann