Das zeitliche Zusammentreffen mag Zufall sein – der tiefere Zusammenhang ist es nicht: Während Altkanzler Gerhard Schröder am Freitag im Wolfsburger Stammwerk von Volkswagen als Festredner zum 75-jährigen Bestehen der betrieblichen Mitbestimmung auftrat, legte sein SPD-Parteifreund Hubertus Heil ein Eckpunktepapier vor, dass die Ausbeutung von Beschäftigten in der sogenannten Plattform-Ökonomie zumindest erschweren soll – also von Menschen, die ohne feste Verträge je nach Auftragslage auf Abruf bereitstehen müssen. Beide Berufsgruppen stehen für die Extreme auf dem Arbeitsmarkt, ihre Alltagserfahrungen klaffen immer weiter auseinander.

Oft nur geringe Absicherung

In großen Unternehmen mit vielen Gewerkschaftern in der Belegschaft wachsen Betriebsräte bisweilen sogar in die Rolle von Co-Managern hinein. Durch langjährige Erfahrung können sie die Fähigkeiten ihrer Firmen oft besser einschätzen als Führungskräfte auf der Durchreise, die schon den nächsten Karriereschritt im Blick haben. Als Nächstes wollen IG Metall und IG BCE in Aktiengesellschaften erreichen, dass Entscheidungen im Aufsichtsrat nicht mehr gegen den Willen der Arbeitnehmerbank fallen dürfen. Sehr viel näher kann man in der Marktwirtschaft einer Vergesellschaftung kaum kommen.

Wer für Essenslieferanten tätig ist, als „Crowdworker“ am eigenen Computer sitzt oder anderen Aufträgen von fernen Onlineoffices nachgeht, mag sich vielleicht freier fühlen – in der Regel ist die Abhängigkeit jedoch größer und die Absicherung meist gering. Dass der Gesetzgeber nun auch in diesem weitgehend unregulierten Bereich einige Standards einziehen will, dürfte eine breite Mehrheit der prekär Beschäftigten begrüßen.

