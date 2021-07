Hannover

Wer war’s? Die Frage ist auch nach Abstimmungen in der Politik spannend – aber anders als im Krimi wird sie nicht immer beantwortet. Zumal, wenn geheim votiert wird und die Heckenschützinnen und -schützen es für einen hinnehmbaren Charakterzug halten, nicht zu ihren Entscheidungen zu stehen. In Hannover weiß der grüne Oberbürgermeister Belit Onay nun auch, wie es sich anfühlt, wenn man von vermeintlich eigenen Leuten hängen gelassen wird. Seine Kandidatin für das Wirtschafts- und Umweltdezernat ist im Rat durchgefallen. Die Behörde ist damit in komplizierten Zeiten für Monate kopflos, die Ratskoalition mit SPD und FDP geplatzt – und der Chef blamiert.

Nicht wenige in Politik und Öffentlichkeit reiben sich da die Hände. So etwas komme eben vor, so raunen sie, wenn man den Bogen überspanne, nicht richtig kommuniziere und etwa bei Straßensperrungen grüne Politik mit dem Holzhammer mache. So etwas müsse die Partei samt ihres Oberbürgermeisters nun eben lernen. Da mischt sich auch Niedertracht in die Bemerkungen, der Kampf um die Neuverteilung der Ratssitze vor der Wahl im September ist zu spüren.

Grüne Politik ist oft ein Spagat

Aber es stimmt schon auch: Onay und seine Freundinnen und Freunde erleben derzeit fast physisch den Spagat, der grüne Politik immer wieder kennzeichnet. Sie überdehnt sich zwischen den massiven Forderungen der eigenen Klientel im Lindener Kneipengespräch einerseits („Belit hat ja nun echt noch nichts erreicht“) und den Bedingungen praktischer Politik und Verwaltungsarbeit andererseits. Verkehrswende, Kohleausstieg, erweiterte Nutzung der City – den einen geht vieles zu langsam. Andere fragen sich, ob das alles hinreichend durchdacht ist oder ob es mitten in der Pandemie nicht doch Wichtigeres gibt. Als Werkzeug steht zudem eine Rathausverwaltung zur Verfügung, die sich in eine neue Zeit aufmachen soll und dabei sehr schwer ächzt. Was kann man da gewinnen?

Vermutlich gehört es derzeit zum Geschäft praktischer Grünen-Politik, Enttäuschungen und Ärger von allen Seiten auf sich zu ziehen. Die Vorstellung, dass sich alles sofort ändert, wenn die Partei regiert, ist ebenso naiv wie die Vermutung, dass ein Rathauschef mit dem Sonnenblumen-Parteibuch nicht irgendwann das tun werde, wofür er gewählt worden ist. Aber die Frustration auf allen Seiten lässt sich mindern, wenn man redet und erklärt. Wenn man einen Plan hat und nicht nur eine Idee. Und auch sagt, was man wem warum zumuten will.

Manche Bürgerinitiative wird noch hadern

Beispiel Innenstadt: Dass Händlerinnen und Händler das denkbare Konzept einer konsumärmeren, dafür aber lebensreicheren City ohne Autos nicht gleich zu ihrer Sache machen, ist überraschungsfrei. Und Kundinnen und Kunden aus dem Umland werden da auch eine Meinung haben. Hier wird man also viel gründlicher reden müssen – damit es irgendwann ein umfassendes Konzept gibt. Spontane Parkverbote und bunte Stühle reichen jedenfalls nicht, um hier voranzukommen. Da waren die Altstadtreformer der Siebziger ja schon weiter.

„Spontane Parkverbote und bunte Stühle reichen jedenfalls nicht, um hier voranzukommen“: „Experimentierraum“ an der Marktkirche. Quelle: Rainer Dröse

Beispiel Kohleausstieg: Die Grünen – und andere in ihrem Fahrwasser – wollen den letzten Kohlemeiler in Hannover schon 2026 stilllegen. Dafür wird es aber nur so lange Applaus geben, bis der Streit um die vielen Genehmigungsverfahren für die kleineren Ersatzanlagen ausbricht. Da rast die Zeit. Manche BI wird noch mit den Grünen hadern – wenn etwa Zulassungen im Hauruckverfahren durchgesetzt werden müssen, um das höhere Ziel überhaupt zu schaffen.

Es ist schon so: Die Grünen stellen oft die richtigen Fragen. Auf der Suche nach den Antworten aber argumentieren sie gern auf der Basis von Überzeugungen, seltener geht es um klar aufbereitete Erkenntnisse. Ihre Vorschläge etwa zu möglicherweise ja sinnvollen Veränderungen oder Einschränkungen kommen daher seltener rational, aber oft moralisierend daher. Das nervt nicht wenige und erschwert – etwa beim Klimawandel und seinen notwendigen Folgen – eben die Überführung ins praktisches Handeln. Auch deshalb erleben viele Menschen die Grünen in Hannover und anderswo derzeit als Enttäuschung.

Von Hendrik Brandt