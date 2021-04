Hannover

Am Freitag konnten sich Bund und Länder endlich einmal auf etwas verständigen: Darauf nämlich, dass bald nicht mehr alle durcheinanderreden, wenn die Pandemielage zu schlimm wird. Ob das auch klappt? Hoffen wir es. Es wäre ein seltener Lichtblick.

Die Politik hat Kredit verspielt

Ein gutes Dreivierteljahr lang hatten die Deutschen den Eindruck, in der Pandemie im Großen und Ganzen nicht schlecht regiert zu werden. Nach einem vertrödelten Impfstart und zahllosen fruchtlosen Streitereien zwischen Berlin und den Länderfürsten aber hat sich die Stimmung gedreht: eine Kanzlerin und Ministerpräsidenten, die eine Nacht lang beraten und den Beschluss am nächsten Morgen kassieren. Kultusbürokratien, die es nach einem Jahr immer noch nicht geschafft haben, Klassenräume mit Luftfiltern oder auch nur Plexiglasscheiben auszustatten. Gesundheitsämter, in denen inmitten einer Viruskrise an Feiertagen niemand ans Telefon geht. Man muss es so hart sagen: Deutschlands Institutionen drohen in dieser Krise zu versagen.

Nur gut, dass eine Gruppe bisher ganz und gar nicht versagt: die Bürger.

Denn an wem sonst sollte es liegen, dass trotz allen Durcheinanders bei den Entscheidern die Infektionszahlen hierzulande zwar ebenfalls besorgniserregend hoch, aber längst nicht so dramatisch sind wie anderswo? Auch nach einem Jahr der Ängste, Nöte und Einschränkungen ist die Gruppe derer, die Populisten folgen und deren Unmut sich laut und gewalttätig entlädt, vergleichsweise klein. Der soziale Friede im Land hat den massiven Stresstest bisher bemerkenswert gut bestanden.

Ein Wunder, dass wir nicht alle durchdrehen

Denn an seinem Ende tut seit einem Jahr fast jeder, was er kann: Mitarbeiter von Kitas, Schulen, Supermärkten, Verkehrsbetrieben oder Krankenhäusern schmeißen trotz aller Widrigkeiten nicht hin, sondern machen ihren Job. Studierende kämpfen sich durch digitale Vorlesungen, teils ohne je die Uni betreten zu haben. Senioren in Heimen warten sehnsüchtig auf den nächsten Besuch ihrer Lieben. Singles kämpfen gegen die Einsamkeit. Dreikäsehochs feiern oft schon ihren zweiten Kindergeburtstag, der keiner ist. Jugendliche verzichten auf beinahe alles, was Jugend ausmacht. Eltern reiben sich unter großen Opfern zwischen Beruf und Familie auf. Und fast alle halten derweil Abstand, verkneifen sich soziale Kontakte und atmen in die Maske. Kurz: Es ist ein kleines Wunder, mindestens aber eine große Leistung, dass wir nicht alle längst durchgedreht sind.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es mag also sein, dass wir uns in diesen Tagen nicht darauf verlassen können, dass sie es in Berlin und all den anderen deutschen Hauptstädten schon für uns richten. Dennoch können wir uns, wie es scheint, auf einiges stützen: auf eine starke Gemeinschaft, auf einen hartnäckigen Bürgersinn. Aufeinander. Bis zum Impftermin – und danach.

Von Felix Harbart