Verändert sich unsere Sprache gerade? Oder wäre das zumindest nötig? Schließlich prallen die Einstellungen zum richtige Umgang mit unserer Sprache gerade machtvoll aufeinander. Während die einen die korrekte Benennung nicht nur von Frauen und Männern, sondern auch kleinster Einzelgruppen einfordern, sehen andere nur noch „Sprachterror“ und „Genderwahn“. Und in der Mitte steht die große Mehrheit derjenigen, die mehr Fragen als Antworten hat. Die HAZ lädt Sie alle daher in diesen Tagen zur Diskussion der Frage ein: „Wie reden wir miteinander?“ Die bisherige Resonanz ist überwältigend. Hier weitere Diskussionsbeiträge in Auszügen.

HAZ-Leser Björn Uhlhorn aus Laatzen: „Achtung und Wertschätzung“

Das Gendern in Sprache und Schrift ist eine lästige Modeerscheinung und hat mit gelebter Gleichberechtigung nichts zu tun. Vielmehr wird die Verständlichkeit und Lesbarkeit erheblich erschwert. Viel wichtiger ist doch die Anerkennung und Wertschätzung der Frauen im Alltag. Die Geschlechter verteilen sich etwa 50 zu 50. Trotzdem werden Frauen meist finanziell benachteiligt, der berufliche Aufstieg wird vielfach behindert. Eine hundertprozentige Gleichberechtigung schafft Abhilfe, da ist das Gendern nur hinderlich, ja ein Ärgernis. Die Achtung und Wertschätzung des jeweils anderen Geschlechts im Miteinander ist eine notwendige Voraussetzung.

HAZ-Leserin Anke Wogersien aus Hemmingen: „Gerechter Gebrauch der Sprache ist nötig“

Beim Gendern gibt es Licht und Schatten. Wer gendert, verändert. Gendern verändert die Sprache und das Bewusstsein über Diversität im Leben. Alles ist der Veränderung unterworfen, und die Sprache spiegelt die sich verändernde Gesellschaft wider. Menschen in Hannover sprechen laut landläufiger Meinung fließend Hochdeutsch. Riskieren wir das, wenn unser Sprachfluss bei der Asterisk-Pause stockt? Geschlechtergerechter Sprachgebrauch ist nötig und zeitgemäß. Als Autorin bitte ich: Gendert mit dem Sternchen gern unbeachtete Personen ins nötige Licht, aber gendert nicht die Schönheit unserer Sprache in den Schatten!

HAZ-Leser Joachim Bremer aus Isernhagen: „Plattform für Sprachmurks“

Das Gendern ist ein willkürlicher Eingriff in die Sprache, der als Beitrag zur natürlichen Sprachentwicklung verkauft wird – mit der Absicht, gesellschaftspolitische Anliegen durchzusetzen. Wenn dabei Sprachfluss, Verständlichkeit und Ästhetik auf der Strecke bleiben und auf dem Sprachgefühl weiter Teile der Bevölkerung herumgetrampelt wird, so gilt dies offenbar als zumutbar im Sinne des Anliegens. Bedauerlich finde ich, dass neben Printmedien auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten nicht davor zurückschrecken, der Verbreitung von solchem Sprachmurks eine Plattform zu bieten.

HAZ-Leser Bernd Riedel aus Wunstorf: „Gegenseitige Toleranz statt Vorschriften“

Das sogenannte Rätsel, das Ihre Autorin zum Besten gab, zeigt, worum es in der Diskussion überwiegend geht: tricksen und täuschen. Wie bei einem Zaubertrick wird die Aufmerksamkeit des Publikums auf einen bestimmten Vorgang gelenkt und hinterher wird ihm daraus ein Vorwurf gemacht. Das Rätsel: Vater und Sohn haben einen Unfall. Vater stirbt. In der Klinik sagt einer der Chirurgen: Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Rätselhaft wird das nur, weil der Erzähler bewusst einiges auslässt. Ich kenne niemanden, ob für oder gegen das Gendern, der/die diese Geschichte so erzählen würde. Ein/e neutrale/r Beobachter/in in der Klink hätte erzählt: Der schwer verletzte Junge wurde hereingebracht und eine Frau im weißen Kittel sagte, sie könne ihn nicht operieren – er sei ihr Sohn. Offenbar eine Chirurgin ... Niemand sagt, wenn er/sie eine Frau sieht: einer der Chirurgen.

Das sogenannte Rätsel hätte auch anders aufgelöst werden können: Bei zwei Vätern hätte es sich um eine homosexuelle Partnerschaft handeln können. Oder: Die Eltern sind geschieden und haben neu geheiratet, der Stiefvater stirbt, der leibliche Vater ist einer der Chirurgen ...

Es gibt eine einfache Lösung für das Gendern: Wer gendert, ist willkommen; wer nicht gendert, ist auch willkommen. Es ist gegenseitige Toleranz gefragt, nicht gegenseitiges Vorschreiben.

HAZ_Leserin Almut Faye aus Hannover: „Nur ein kleiner Geistessprung“

Ist die allgemeine Verblödung inzwischen so fortgeschritten und unser Hirn so verarmt, dass wir den kleinen Geistessprung nicht mehr schaffen und uns durch das generische Maskulinum nicht mehr angesprochen fühlen?

Ein Helfer der Wahlkampfveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen auf dem Oberkirchplatz trägt während der Veranstaltung eine grüne Warnweste mit gendergerechter Aufschrift. Quelle: Soeren Stache/dpa (Archiv)

HAZ-Leserin Ulrike Blühm: „Die Macht der Gewohnheit“

Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum gerade das Gendersternchen so vehement abgelehnt wird. Zum einen ist es die Gewohnheit. Ich lebe seit 55 Jahren mit dem generischen Maskulinum und habe allerlei andere Formen kennengelernt: -er und -innen, Unterstrich, „Binnen-i“ ... Mir ist jetzt nicht klar, warum ein Sternchen nun inklusiver sein soll als diese Formen. Auch fühlt es sich stellenweise an, als würden „die da oben“ vorgeben wollen, wie wir zu sprechen/schreiben haben, quasi als eine Art „Sprachpolizei“. Dadurch fühlen sich sicher einige Menschen bevormundet.

Anstatt aber zu versuchen, eben diese Menschen langsam und behutsam mit Argumenten zu überzeugen und ihren mitunter unangemessen abfälligen Reaktionen gekonnt den Wind aus den Segeln zu nehmen, wird genauso derb zurückgeschlagen: Wer gegen das Gendern ist, ist automatisch ein konservativer, patriarchaler Frauenhasser. Und wer so behandelt wird, der wird das Gendern erst recht ablehnen. Schließlich sind es Gewohnheiten, wie wir schreiben und sprechen.

Mir persönlich wird erst seit der Debatte klar, wie sehr ich das generische Maskulinum verinnerlicht habe. Wenn ich lese „Forscher haben herausgefunden, dass...“ denke ich zunächst gar nicht an das Geschlecht der Personen. Wenn ich aber lese „Forscherinnen haben herausgefunden, dass...“ ist mein erster Gedanke, dass es sich hier um eine rein weiblich Gruppe handelt.

Und keine Frau kann mir erzählen, dass sie glaubt, problemlos eine Zigarette rauchen zu dürfen, wenn auf einem Schild steht „Verehrte Besucher, bitte unterlassen Sie das Rauchen in unseren Räumlichkeiten.“

Renate und Michael Andreas aus Hannover: „Konstruktive Überlegungen“

Die deutsche Sprache befindet sich seit jeher in einem steten Wandel. Insofern ist es folgerichtig, dass die grundsätzlich zweigeschlechtlich ausgerichtete Sprache mit dem „praktischen“ und gewohnten generischen Maskulinum hinterfragt wird. Bei den bisherigen Versuchen, die Diversität in die Sprache zu integrieren, ist festzustellen, dass der Gebrauch des Partizips nur zu etwa 70 Prozent funktioniert und missverständlich sein kann. Bezüglich der Lesbarkeit sind alle Formen mit unterschiedlichen Zeichen keine Lösung, zumal sie oftmals grammatische Probleme generieren. Und als diverse Person würden wir nicht mit einem Doppelpunkt „abgespeist“ werden wollen, auch wenn es technisch praktisch ist.

Es sind also konstruktive, neue Überlegungen erforderlich, die alle Seiten zufriedenstellen. Dazu war im Interview nichts zu lesen. Der im Moment interessanteste Ansatz stammt von Lann Hornscheid. Diese Person, die sich der „3. Option“ zugehörig fühlt, schlägt die Endung „ens“ vor, also etwa Schülens. Dieser Vorschlag wäre eine Erweiterung, die die Struktur des deutschen Grundworts aufnimmt und nicht die Lesbarkeit einschränkt.

Ein weiterer konstruktiver aber utopische Gedanke wäre die Abschaffung der Artikel. Dadurch könnte man gleichzeitig leichter von der wortartbezogen zur syntaxbasierten Großschreibung kommen.

In der Volkshochschule (VHS) Karlsruhe steht an einem Whiteboard das Wort Kursteilnehmer in verschiedenen Gender-Schreibweisen. Quelle: Uli Deck/dpa (Archiv)

HAZ-Leser Rasmus Ph. Helt aus Hamburg: „Dauerhaft diskutieren“

Die HAZ-Philosophie spielt den Ball in die richtige Richtung. Schließlich besteht der Kern eines wirklich gelebten demokratischen Gemeinwesens vor allem darin, gerade Andersdenkenden zuzuhören, auch wenn man nicht deren Meinung teilen muss. Deshalb sollte das Redeforum nicht nur eine Einmalaktion bleiben, sondern zu einer permanenten Plattform ausgeweitet werden, zumal die Madsack Mediengruppe mit ihren vielen regionalen Tageszeitungen wie prädestiniert dafür erscheint, Menschen mit einer unterschiedlichen Biografie und Sozialisation einander näherzubringen und Filter- und Informationsblasen aufzulösen!

HAZ-Leserin Ute Heidborn aus Hannover: „Weder aufwendig, noch kompliziert“

Ich bin durchaus dafür, Differenzierungen der Geschlechter vorzunehmen. Sprachlich schlage ich die früher angewandte Methode vor, von zum Beispiel Freund und Freundin zu sprechen. Ich empfinde es nicht als besonders aufwendig und kompliziert, diese beiden Anreden entsprechend zu formulieren.

HAZ-Leser Hans-Jürgen Maß aus Ronnenberg: „Nichts zu tun mit Toleranz“

Die Umfrage ihrer Zeitung zeigt, dass die weit überwiegende Mehrheit der Menschen diesen Unsinn ablehnt. Es wird Zeit, diese dumme Idee zu korrigieren. Außerdem: Die eine Sache ist das Schriftliche – die andere Sache das gesprochene Wort. Und hier fühle ich mich als männliche Person diskriminiert, weil die Aussprache immer der weiblichen Form entspricht. Dieser Auswuchs an Sprachverunstaltung grenzt an Wahnwitz und hat mit Toleranz nichts zu tun.

HAZ-Leser Rainer Schade aus Garbsen: „Ignoranz fördert Aggressionen“

Der Art des Diskurses, wie ihn Gabriele Diewald führt, ist entgegenzutreten. 1. Diewald widerspricht Hannah Lühmann: „Sprache kann und will und muss gar nichts“. Eine derartige Aussage hatte Lühmann gar nicht aufgestellt! Dieser Widerspruch ist reine Rhetorik, um vom Argument des Gesprächspartners abzulenken. 2. Diewald hat das generische Maskulinum nicht verstanden. Natürlich würde niemand sagen: „Susanne Meyer ist unser Lehrer“. Wenn der Sprecher eine weibliche Person meint, wendet er niemals das generische Maskulinum an. Dies verwendet man in der Abstraktion, wenn es auf die Funktion des Lehrers ankommt – und nicht auf seine Person oder sein Geschlecht. Also behält Lühmann mit ihrer These Recht: „Das generische Maskulinum beansprucht doch zumindest die Möglichkeit der Abstraktion“.

3. Diewald negiert die „Hermeneutik“. Der Begriff beschreibt das Denken, wonach der Zuhörer einen Text auf reflektierte Weise versteht und ihn auslegt. Das menschliche Gehirn hat die Fähigkeit, für ausfüllungsbedürftige Begriffe aus den alternativen Inhalten den richtigen herauszufinden. Diese Fähigkeit ist geprägt durch den Kontext, die alltäglichen Wahrnehmungen einer Person, deren Wissen und Schlussfolgerungen. Wer gendert, will genau diese Erfahrungen korrumpieren – das ist eine Form der Manipulation.

4. Bei den psycholinguistischen Texten unterschlägt Diewald jene Ergebnisse, bei denen trotz männlicher Endung unser Gehirn eine weibliche Person assoziiert, etwa wird der Begriff des „Geburtshelfers“ nur von 11 Prozent aller Probanden mit einem Mann in Verbindung gebracht, die Mehrzahl assoziiert mit dem Beruf eine Frau. Es ist diese einseitige, ignorante Argumentation, die die Genderdebatte so aggressiv gemacht hat.

HAZ-Leser Horst Dreger aus Garbsen: „Künstliche Probleme“

Haben wir nichts Besseres zu tun? Es zeigt sich immer wieder: Wenn ein Land lange Zeit in Wohlstand und Frieden lebt, bastelt es sich künstliche Probleme. Wenn wir so viel Energie in die Lösung der Probleme Hunger, Kinderarmut, Obdachlosigkeit, Integration, Lernförderung, Alten- und Behindertenpflege ... und Umwelt investieren würden wie in die Debatten zur gendergerechten Sprache, dann wäre uns geholfen!

HAZ-Leser Alfred Bredthauer aus Stadthagen: „Der falsche Weg zur Veränderung“

Ich glaube verstanden zu haben, was die Befürworter einer gendergerechten Sprache bewegt und welche Veränderungen sie sich wünschen. Ob das aber der Weg sein kann, Einstellungen der Menschen zu verändern, möchte ich bezweifeln. Ich lese Wörter wie „Fußgehende“ oder „Urlaubende“ – das kann nicht unser Ernst sein. Und ein Vorstand ist kein Mann, sondern ein Organ, das in der Regel aus mehreren Menschen besteht. Insofern erübrigt sich die Form Vorständin. Wenn Anne Will oder Claus Kleber die Gendergap-Pause anwenden, greife ich fast automatisch zur Fernbedienung, weil ich technische Probleme vermute.

Wenn unsere Politiker und Verwaltungen die Doppelpunkte oder Sternchen einsetzen, ist das nicht weiter schlimm: Dann gesellt sich zum oft Unverständlichen eben auch noch das Unleserliche. Ich für meinen Teil werde diesen Unfug nicht mitmachen, solange es straffrei ist.

